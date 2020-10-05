Çeltikçi çiftçiler bu yıl umduklarını bulamadı

HABER: İRFAN DEMİR

Edirne İpsala ilçesinde çeltik ekimi hasatları başlarken çiftçiler ürünlerindeki yarı yarıya düşüşü şaşkınlık içinde görünce, "Bu zamana kadar hiç böyle olmazdı, havaların kurak gitmesinin etkenliği var ama asıl etken olan nedeni bir türlü anlayamadık" şeklinde konuştular.

İpsala Çiftçiler Üreticileri Başkanı Sedat Balcılar gazetemize yaptığı açıklamada" Mahalesef bu yıl çiftçi arkadaşlarımızla birlikte beklediğimiz verimleri alamamadık. Geçtiğimiz yıllara göre %40 ila %50 arasında düşüş var. Bizi tek sevindiren ise kalite oranında düşüş olmaması "diyen Balcılar," Ulusal Çeltik Kalkınma Projesi hakkında Bilgi sahibi olmadığını belirterek sözlerine şöyle devam etti."Bu proje çiftilerimize faydalı olmak adına Sayın Tarım Bakanlığımız tarafından düşünülmüştür. Umarım faydalı olur. Şu an deney yapılan yerlerde ürünün artışı ve kalitenin daha iyi olması ortaya çıkarsa, elbetteki bu projeyi çiftçilerimize öneririz. Öncelikle hasat sonunda bunu daha iyi bir şeklilde anlayıp göreceğiz" dedi.

GENELDE KİMYASAL GÜBRE KULLANIYORUZ

Arkadaşımızın sorularını yanıtlayan İlçe Tarım Müdürü Olcay Karbuz " Mahalelsef tarlalarımızda kimyasal gübre kullanıyoruz. Gönül isterki hiç bir şekilde kimyasal gübre kullanayalım hem ürünlerimiz daha sağlıklı olur hem de toprağımızı kimysaldan kurtarmış oluruz" Diyen Karbuz ULUSAL ÇELTİK KALKINMA PROJESİ hakkında ise" İlçemizde bu proje kapsamında pilot bölgelerde deney yapılıyor, muhendis arkadaşlarımız bu çalışmaları yakınen takip edip,buradan numineler alıp analiz yapmakta. Ve alınan numineleri rapor halinde dosyalıyoruz. Yaptığımız bu çalışmaları da bakanlığımıza bildiriyoruz, bu günlerde hasat çalışmalarımız başladı sayılır. Yakın zaman içinde denay yapılan yerlerde çıkan ürünlerde çıkan fark ve kalitesini hep birlikte göreceğiz"şeklinde konuştu.

TEK SEVİNDİĞİMİZ PİRİNÇLERİMİZİN KALİTESİNDE DÜŞÜŞ OLMADI

Önceki dönem İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman" Bildiğiniz gibi ne yazık ki bu yıl beklediğimizin neredeyse yarı oranında ürün almaktayız. Umarız prinç fiyatlarında istenilen zam yapılırsa azda olsa çiftçilerimizin yüzü güler. Bu arada tek sevindiğimiz ise pirinçlerimizin kalitesinde bir düşüş olmaması"diyen Kerman sözlerine şöyle devam etti. "Ulusal Çeltik Kalkınma projesi kapsamında deney yapılan yerlerdeki hasattan elde edilecek ürün ve kalite farkını merak ve heycan içinde bekliyoruz. Umarız ki buradan çıkacak bir başarı hepimizin yüzünü güldürecektir" dedi.

HASAT TARLASINDA YÜZLER GÜLMEDİ

Tarlada hasat yaparken görüştüğümüz Hasan Yavas ise" Koca bir yıl uğarşıp emek harcadığımız ekinlerimizde bu yıl beklediğimiz verimin yaarısını almak bizleri üzdü. Ama yapacak bir şey yok. Bukadar az ürün ürün almamızı ekim döneminde havaların çok soğuk geçmesi, bunun yanı sıra ise aşırı derecede yaz boyunca kurak geçmesi ve yağmurların yağamamsına bağlıyoruz"diye açıklama yaptı.

ULUSAL ÇELTİK KALKINMA PROJESİ

Bu bilgiler ışığında projeyi düzenleyen şirketin EM BİO TEKMOLOJİ A.Ş. olduğunu öğrendik ve şirketin İstanbul daki merkezine ulaştık. EM BİO TEKNOLOJİ A.Ş. yönetim kurulu başkanı MEHMET TOPTAN ile görüşme yaptık. Sayın Toptan, yıllar süren araştırmalar uğraşlar sonucu ülkemiz topraklarının maalesef kimyasal ilaç ve gübrelerden artık verim alınamaz olduğunu ve sağlıksız ürünler yetiştirildiğini görerek, sağlıklı ve verimli ürünler için ihtiyaç olan bir mikrobiyal kültür maddesi BAYKAL EM 1 markasına RUSYA da ulaştığını ve uzun süren bir bürokrasi sürecinden birçok deneme test ve üniversite raporlarından sonra TESCİL ve LİSANS alabildiğini ve ULUSAL projeler ile geniş kitlelere ürünü ulaştırma gereğini düşünerek, 3 milyona yakın bir masraf ederek tamamen finansını şirketinin karşıladığını ve ülkenin birçok şehrinde sadece ÇELTİK te değil PAMUK, ÜZÜM, KURUFASULYE, ZEYTİN VS birçok üründe başarılı projeler tamamladığını belirtti. EM BİO TEKNOLOJİ A.Ş. yönetim kurulu başkanı olarak kaldığım müddetçe bu ürününün tüm topraklarımıza yayılması için cani gönülden mücadele etmeye devam edeceğini de üstüne basarak şöyle devam etti. Bu çalışmaların hem çok masraflı hem de uzun bir süreçle sonuç almasına rağmen yılmadan devam ederek gelecek nesillere sağlıklı ve verimli topraklar bırakmak istediğini aynı manevi düşünceyi taşıyan bir ekibinin olduğunu ve her geçen gün şirketin ve BAYKAL EM1 markasının farkına varan sivil toplum kuruluşları olsun bilim adamları olsun sürekli büyüyerek devam ettikleri ve edeceklerini belirtti. Umuyorum ki bu tür ürünler için başkaları da uğraşlar verirler ve benzer ürünlerin çoğalmalarına sebeb olurlar, çünkü ülkemiz topraklar hatta TAVUKÇULUK, BALIKÇILIK, BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ hayvancılık alanlarında da kullanılan BAYKAL EM1 gibi ürünlere inanılmaz derecede çok ihtiyaç var.

ULUSAL ÇELTİK KALKINMA PROJESİNE gelirsek; 6 ayrı il ve 15 ayrı ilçede düzenlenen projemizin şu ana kadar aldığımız sonuçların gayet iyi olduğu kg ve randıman açısından iyi sonuçlar elde edildiğini inşallah proje sonucuna kadar kalan diğer hasat edeceğimiz alanlarda da bu şekilde iyi sonuçlar elde ederek hem çiftçiye hem tüketiciye hem de ekosisteme hatta ülke ekonomisine cari açığa fayda sağladığından hayırlara vesile olmasını dilerim. Bu arada TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI VE Bakanlığa bağlı birimlerin çalışma bölgelerimizde göstermiş olduğu katkılara ve çözüm ortaklarımız olan deneme alanı sağlayan çiftçilerimize de cani gönülden teşekkürlerimizi sunarım…