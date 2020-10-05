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Çeltikçi çiftçiler bu yıl umduklarını bulamadı

İrfan Demir’in haberi için tıklayınız...

05 Ekim 2020 Pazartesi 17:13
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Çeltikçi çiftçiler bu yıl umduklarını bulamadı

HABER: İRFAN DEMİR

Edirne İpsala ilçesinde çeltik ekimi hasatları başlarken çiftçiler ürünlerindeki yarı yarıya düşüşü şaşkınlık içinde görünce, "Bu zamana kadar hiç böyle olmazdı, havaların  kurak gitmesinin etkenliği var ama asıl  etken olan nedeni bir türlü anlayamadık" şeklinde  konuştular.

İpsala Çiftçiler Üreticileri Başkanı Sedat Balcılar gazetemize yaptığı  açıklamada" Mahalesef bu yıl çiftçi  arkadaşlarımızla birlikte beklediğimiz verimleri alamamadık. Geçtiğimiz yıllara göre   %40 ila  %50 arasında  düşüş var. Bizi tek sevindiren ise   kalite   oranında   düşüş olmaması "diyen Balcılar," Ulusal Çeltik Kalkınma Projesi hakkında Bilgi sahibi olmadığını belirterek sözlerine şöyle devam etti."Bu  proje çiftilerimize   faydalı olmak adına   Sayın Tarım Bakanlığımız tarafından düşünülmüştür. Umarım faydalı olur. Şu an deney  yapılan yerlerde   ürünün  artışı ve kalitenin daha  iyi olması ortaya  çıkarsa, elbetteki  bu projeyi çiftçilerimize  öneririz. Öncelikle hasat sonunda   bunu  daha iyi bir şeklilde anlayıp göreceğiz" dedi.

GENELDE  KİMYASAL GÜBRE  KULLANIYORUZ

Arkadaşımızın sorularını yanıtlayan İlçe Tarım Müdürü Olcay Karbuz " Mahalelsef   tarlalarımızda kimyasal gübre  kullanıyoruz. Gönül isterki hiç bir şekilde kimyasal gübre  kullanayalım hem ürünlerimiz daha sağlıklı  olur  hem de toprağımızı kimysaldan kurtarmış oluruz" Diyen Karbuz ULUSAL ÇELTİK KALKINMA PROJESİ hakkında ise" İlçemizde  bu proje kapsamında  pilot  bölgelerde deney yapılıyor, muhendis arkadaşlarımız   bu  çalışmaları yakınen takip edip,buradan  numineler alıp analiz yapmakta. Ve alınan numineleri  rapor  halinde dosyalıyoruz.  Yaptığımız bu  çalışmaları da  bakanlığımıza bildiriyoruz,  bu günlerde hasat  çalışmalarımız  başladı sayılır. Yakın zaman içinde   denay yapılan yerlerde çıkan ürünlerde çıkan fark ve   kalitesini  hep birlikte  göreceğiz"şeklinde  konuştu.

TEK SEVİNDİĞİMİZ PİRİNÇLERİMİZİN  KALİTESİNDE  DÜŞÜŞ OLMADI

Önceki dönem İpsala Belediye  Başkanı Mehmet Kerman" Bildiğiniz gibi ne yazık ki bu yıl  beklediğimizin neredeyse  yarı  oranında  ürün almaktayız. Umarız  prinç fiyatlarında  istenilen zam yapılırsa azda olsa çiftçilerimizin yüzü güler. Bu arada tek sevindiğimiz ise  pirinçlerimizin kalitesinde  bir düşüş olmaması"diyen  Kerman sözlerine şöyle devam etti. "Ulusal Çeltik Kalkınma projesi kapsamında  deney yapılan  yerlerdeki hasattan  elde  edilecek ürün ve   kalite farkını merak ve heycan içinde  bekliyoruz. Umarız ki   buradan çıkacak bir başarı   hepimizin yüzünü güldürecektir"  dedi.

HASAT TARLASINDA YÜZLER GÜLMEDİ

Tarlada hasat yaparken görüştüğümüz Hasan Yavas ise" Koca  bir yıl  uğarşıp  emek harcadığımız   ekinlerimizde bu yıl beklediğimiz verimin yaarısını almak   bizleri üzdü. Ama yapacak  bir şey yok. Bukadar    az ürün ürün almamızı ekim  döneminde havaların çok   soğuk geçmesi, bunun yanı sıra  ise  aşırı derecede yaz boyunca kurak geçmesi ve yağmurların yağamamsına  bağlıyoruz"diye açıklama yaptı. 

 ULUSAL ÇELTİK KALKINMA PROJESİ

Bu bilgiler ışığında projeyi düzenleyen şirketin EM BİO TEKMOLOJİ A.Ş. olduğunu öğrendik ve şirketin İstanbul daki merkezine ulaştık. EM BİO TEKNOLOJİ A.Ş. yönetim kurulu başkanı MEHMET TOPTAN ile görüşme yaptık. Sayın Toptan, yıllar süren araştırmalar uğraşlar sonucu ülkemiz topraklarının maalesef kimyasal ilaç ve gübrelerden artık verim alınamaz olduğunu ve sağlıksız ürünler yetiştirildiğini görerek, sağlıklı ve verimli ürünler için ihtiyaç olan bir mikrobiyal kültür maddesi  BAYKAL EM 1 markasına RUSYA da ulaştığını ve uzun süren bir bürokrasi sürecinden birçok deneme test ve üniversite raporlarından sonra TESCİL ve LİSANS alabildiğini ve ULUSAL  projeler ile geniş kitlelere ürünü ulaştırma gereğini düşünerek, 3 milyona yakın bir masraf ederek tamamen finansını şirketinin karşıladığını ve ülkenin birçok şehrinde sadece ÇELTİK te değil PAMUK, ÜZÜM, KURUFASULYE, ZEYTİN VS birçok üründe başarılı projeler tamamladığını belirtti. EM BİO TEKNOLOJİ A.Ş. yönetim kurulu başkanı olarak kaldığım müddetçe bu ürününün tüm topraklarımıza yayılması için cani gönülden mücadele etmeye devam edeceğini de üstüne basarak şöyle devam etti. Bu çalışmaların hem çok masraflı hem de uzun bir süreçle sonuç almasına rağmen yılmadan devam ederek gelecek nesillere sağlıklı ve verimli topraklar bırakmak istediğini aynı manevi düşünceyi taşıyan bir ekibinin olduğunu ve her geçen gün şirketin ve BAYKAL EM1  markasının farkına varan sivil toplum kuruluşları olsun bilim adamları olsun sürekli büyüyerek devam ettikleri ve edeceklerini belirtti. Umuyorum ki bu tür ürünler için başkaları da uğraşlar verirler ve benzer ürünlerin çoğalmalarına sebeb olurlar, çünkü ülkemiz topraklar hatta TAVUKÇULUK, BALIKÇILIK, BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ  hayvancılık alanlarında da kullanılan BAYKAL EM1 gibi ürünlere inanılmaz derecede çok ihtiyaç var.

ULUSAL ÇELTİK KALKINMA PROJESİNE  gelirsek; 6 ayrı il ve 15 ayrı ilçede düzenlenen projemizin şu ana kadar aldığımız sonuçların gayet iyi olduğu kg ve randıman açısından iyi sonuçlar elde edildiğini inşallah proje sonucuna kadar kalan diğer hasat edeceğimiz alanlarda da bu şekilde iyi sonuçlar elde ederek hem çiftçiye hem tüketiciye hem de ekosisteme hatta ülke ekonomisine cari açığa fayda sağladığından hayırlara vesile olmasını dilerim. Bu arada TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI VE Bakanlığa bağlı birimlerin çalışma bölgelerimizde göstermiş olduğu katkılara ve çözüm ortaklarımız olan deneme alanı sağlayan çiftçilerimize de cani gönülden teşekkürlerimizi sunarım…

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Son Güncelleme: 05.10.2020 17:16
Anahtar Kelimeler:
Çeltikçi çiftçilerçeltik
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