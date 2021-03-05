Canovate Group CTO’su Kıvanç İlal, “Fiber optik altyapı, hayati ve stratejik bir yatırımdır”

HABER: DİNÇER KARACALAR

Son dönemlerde gündemde olan uzaktan eğitim, e-ticaret, uzaktan çalışma, akıllı şehirler, yapay zeka, makineden makineye iletişim, otonom sürüşlü arabalar, ticari drone uygulamaları gibi yaşantımızı tümüyle değiştirecek uygulamalar için fiber optik altyapı gerekiyor.

Uzun mesafelerde daha yüksek hız ve daha yüksek bant genişliği sinyallerini taşımak için fiber optiğin en ideal çözüm olduğunun altını çizen Canovate Group CTO’su Kıvanç İlal, şunları söyledi:

“Teknoloji sürekli gelişiyor. Nesnelerin interneti, akıllı şehirler, 5G teknolojisi, endüstri 4.0 uygulamaları gibi daha fazla yüksek hız ve veri yoğunluğuna olan talep artmaya devam ettikçe, fiber optik kablo tüm bu yeni hizmetleri etkinleştirmek için 100 Gbit’e kadar hız ve bakır kablodan kat kat daha fazla bant genişliği imkanı sunuyor. Bundan dolayı, çağın ve teknolojinin gerisinde kalmamak için güçlü ve çeşitlendirilmiş bir fiber optik altyapı, tüm ülkeler ve kurumlar için hayati ve stratejik bir yatırımdır. Geleceğin iletişim otobanı, fiber optik altyapı olacaktır” dedi.

Fiber optik altyapı %30 oranında maliyet avantajı sunuyor

Fiber optik altyapısı hakkında bilgiler veren Canovate Group CTO’su Kıvanç İlal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Fiber optik network altyapısının doğrudan kullanıcı masasına kadar taşınmasına, ‘’Fiber To The Desk (FTTD)’’ deniliyor. Daha geniş kapsamda, kullanıcının network bağlantısı için çalışma masasından son noktaya kadar, bakır ethernet kablosu yerine, fiber optik kablo kullanılması anlamına geliyor. Çünkü, halihazırda kullandığımız bakır kablo sistemler, 5G teknolojisi, nesnelerin interneti gibi yeni uygulamaları istenilen performansta desteklememektedir ve bakır kablo kullanılarak yapılan yatırımlar 3-4 sene içinde yetersiz kalacaktır ve bu sistemlerin yeniden fiber altyapı ile yenilenme ihtiyacı doğacaktır. Örnek olarak, eski bakır altyapı ile 40 dakikada indirebileceğimiz bir filmi, fiber altyapı ile desteklenen 5G altyapısı ile 30-40 saniyede indirmemiz mümkün olmaktadır. Fiber optik kablo, saniyede yüzlerce gigabit data iletme kapasitesiyle, diğer kablo türlerinden çok daha yüksek veri hızlarını desteklemektedir. Aynı zamanda, fiber optik altyapı, diğer altyapılara göre %20-30 oranında maliyet avantajı sunuyor. Enerji kullanımını da azaltan çevre dostu bir teknolojidir” diye konuştu.

Fiber optik sayesinde, “veri güvenliği ve siber güvenlik” sağlanıyor

Günümüzde veri güvenliği ve siber güvenliğin son derece önemli olduğu kaydeden Canovate Group CTO’su Kıvanç İlal, şunları anlattı:

“Bilindiği üzere, son yıllarda ülkeler arasında yoğun istihbarat ve sanayi casusluğu savaşları gerçekleşebiliyor Fiber optik kablonun en önemli özelliği, siber güvenlik anlamında son derece güvenli, veri hırsızlığına imkan vermemesi ve elektro-manyetik alanlardan hiç etkilenmemesidir. Çünkü fiber kablolar, elektriksel değil, optik sinyalde veri aktarmaktadır. Bundan dolayı “Fiber To The Desk (FTTD)” çözümleri, veri ve siber güvenliğe ihtiyaç duyan kurumlar için en güvenli seçenektir. Özellikle bu konu, bakanlıklar, güvenlik kurumları, finansal işletmeler ve veri güvenliğine ihtiyaç duyan tüm kuruluşlar için hayati derecede önem teşkil ediyor. Bu kurumların yanı sıra, iş merkezleri, plazalar, akıllı fabrikalar, hastaneler, üniversiteler ve yüksek yoğunlukta kullanıcısı olan tüm işletmeler için, en yüksek veri hızını en ekonomik bir şekilde sağlayan fiber optik teknolojisi tercih ediliyor. Dünyada fiber optik altyapısının %90’lara yaklaştığı ülkeler arasında Güney Kore, Japonya, Singapur gibi ülkeleri söyleyebiliriz. Ülkemizde ise, önemli operatörler evlere kadar fiber uygulamalarına 8-9 sene önce başladılar ve toplumun ancak %10,8 oranında fiber optik altyapıyla yüksek hızlı erişimi sağlamaktadırlar. Çağın ve teknolojinin gerisinde kalmamak için fiber optik yatırımları artacaktır. Nitekim pandemi nedeniyle, online eğitim, e-ticaret satışları, uzaktan çalışma ve online yaşam kültüründe yaşadığımız büyük değişim ve bu alanlarda yaşanan talep patlamasıyla, 2021 yılı ve önümüzdeki yıllarda yaşanacak yüksek veri hızı ve kapasitesi ihtiyacı ile fiber optik alanında yatırımlar ivmelenerek, artarak devam edecektir” şeklinde konuştu.