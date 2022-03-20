Çanakkale Köprüsü, ihracata hız katacak

İSTANBUL (DHA)

Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerini kara yolu ulaşım projelerine entegre eden 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili açıklamalarda bulunan İHBİR Yeni Dönem Başkan Adayı Aydın Soyyiğit, köprünün açılmasıyla birlikte Ege, Trakya ve Çanakkale ekonomisinin canlanacağını kaydederek sözlerine şöyle devam etti:

“Çanakkale ve çevresinde bulunan sanayi bölgelerine ciddi bir talep var. Lojistik imkânlar gelişmeye başladığı için buradaki şehirlerde bulunan sanayi bölgeleri ciddi bir yatırım çekecek, bölge ekonomisi bu sayede daha hızlı kalkınacak. Özellikle lojistik açıdan yorumladığımızda, köprü bölgedeki konteyner taşımacılığını da olumlu şekilde etkileyecek. Özellikle Trakya ekonomisini Ege'ye doğrudan ve daha hızlı bir şekilde bağlamak ülke adına ciddi bir fayda sağlayacaktır. Böylece iki bölgenin ekonomisi birbirini tamamlayıcı duruma gelecek.”

“KATMA DEĞERLİ ÜRETİM VE İSTİHDAM ARTACAK”

Türkiye’nin coğrafi konumu sebebiyle yabancı yatırımcı için çok önemli bir ülke olduğunun altını çizen İHBİR Başkan Adayı Soyyiğit, “Lojistik ağların genişlemesiyle ülkemizin değeri artacak. Köprümüz, yerli ve yabancı yatırımcılar için önemli bir teşvik haline gelerek, yeni ticaret yollarını da beraberinde getirecek” dedi.