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Çanakkale'den Bulgaristan ve Türk cumhuriyetlerine fidan ihracatı devam ediyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yetiştirilen meyve fidanlarının büyük bölümü yurt dışına gönderiliyor.

13 Ocak 2023 Cuma 15:13
Çanakkale'den Bulgaristan ve Türk cumhuriyetlerine fidan ihracatı devam ediyor

ÇANAKKALE - İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan ile görevlilerce yapılan denetimlerin ardından yılın ilk fidan ihracatı Bulgaristan'a gerçekleştirildi.

Kaçan, gazetecilere, üretenin ve üreticinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Bakanlığın sertifikalı fidan ve standart aşılı fidana yönelik destekleri olduğunu dile getiren Kaçan, "Lapseki'miz meyve cenneti, meyve üretim deposu. Kaliteli ürün üretmek, dekardan fazla ürün almak, üreticiye her zaman ekonomik açısından fayda getirici adımlarda bulunmak için ilk iş fidandan geçiyor. Fidanı çok önemsiyoruz." dedi.

Üretici ve ihracatçı firmanın sahibi ziraat mühendisi Osman Okay da ağırlıklı olarak şeftali, nektarin, erik, kiraz ve elma fidanı yetiştirdiklerini ifade etti.

Bulgaristan'a yaklaşık 300 dekar alanda dikilmek üzere 20 bin ceviz fidanı göndererek yılın ilk sevkiyatını yaptıklarını belirten Okay, şunları kaydetti:

"Bundan sonra iki sevkiyat daha olacak, nasip olursa onlar da nektarin ve kiraz olacak. Bu kurulan bahçelerin tarımsal danışmanlığını da biz veriyoruz. Yine sulama sistemlerinin kurulumunu biz yapacağız. Yıllık 300 bin meyve fidanı yetiştiriyoruz. Yetiştirdiğimiz anaçlar, laboratuvar ortamında yetiştirdiğimiz anaçlar. Bunlar da üreticimiz için iyi oluyor. Çok hızlı gelişim yapıyor, erken verim vermeye başlıyor, meyve de kalite oluyor. Bulgaristan'ın yanı sıra özellikle Türk cumhuriyetlerine, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan'a fidan ihracatımız devam ediyor. Bu alanlarda çok büyük fidan dikimi var. Yetiştirdiğimiz fidanların yüzde 80'ini yurt dışında bu bölgelere satıyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
BulgaristanTürk CumhuriyetleriçanakkaleFidan Ihracatı
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