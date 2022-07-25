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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan 'fark ödemesi' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan kişilerin aylıklarında oluşan fark tutarlarının, 28 Temmuz 2022 tarihinde ödeneceğini açıkladı.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 11:25
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan 'fark ödemesi' açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2 milyon 385 bin 799 kişiyi ilgilendiren emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylıklarında oluşan fark ödemelerine ilişkin, "5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 385 bin 799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecektir. Buna göre; aylıklarını her ay alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını 3'er aylıklar halinde almakta olanlardan 1'inci grupta mayıs- haziran- temmuz döneminde aylık alanlara temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında, 2'nci grupta haziran- temmuz- ağustos döneminde aylık alanlara temmuz ve ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında, 3'üncü grupta temmuz- ağustos- eylül döneminde aylık alanlara temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 6 milyar 447 milyon 227 bin 858,02 TL'dir" denildi.

SSK ve BAĞKUR kapsamında gelir ve aylık alanların, aylıklarının da zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandığı bildirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
çalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanlığıEmekliMemurSskBağkur
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