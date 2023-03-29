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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den "asgari ücret" açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete zam konusunda, "Temmuz'da yeniden değerlendiririz. O günkü şartlarda bakarız ama günümüzde öyle bir şey yok." ifadesini kullandı.

29 Mart 2023 Çarşamba 14:16
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den "asgari ücret" açıklaması
TBMM

Bilgin, Meclis'te AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Bilgin, "Öyle bir şey yok. Ben hiçbir yerde öyle bir şey söylemedim. Asgari ücret bildiğiniz gibi 8 bin 500 lira açıklandı. Enflasyon düşüyor. Temmuz ayında bu eğilim, düşüş devam ederse, asgari ücrette yeniden bir düzenleme yapma veya ihtiyaç duyulmaz. Temmuz'da yeniden değerlendiririz. O günkü şartlarda bakarız ama günümüzde öyle bir şey yok." dedi.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldiniz. Emeklilere yönelik bir düzenleme olacak mı?" sorusuna ise Bilgin, "Yaptık işte... Türkiye tarihinde ilk defa bu oluyor. Geçmişe doğru bir inceleyin bakın. Türkiye'de ilk defa en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Bu tarihimizde ilk defa yapılan çok ciddi bir düzenlemedir. Bundan 10 milyon emeklimiz istifade edecektir. Onun için daha yeni bir şey yok." karşılığını verdi.

Bilgin, 7 bin 500 lira üzerinde maaş alan emeklilere kademeli bir artış yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruyu da "Şu anda gündemimizde öyle bir şey yok." diye yanıtladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı BilginAsgari ücretAçıklama
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