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Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye ekonomisi, (Gayrisafi Yurt İçi Hasıla - GSYH) yılın ilk çeyreğinde 2018 yılının yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.6 daraldı.

Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye ekonomisi, (Gayrisafi Yurt İçi Hasıla - GSYH) yılın ilk çeyreğinde 2018 yılının yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.6 daraldı.

31 Mayıs 2019 Cuma 12:07
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Büyüme rakamları açıklandı

İSTANBUL - Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, 2019 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 16 artarak 914 milyar 699 milyon lira oldu.

GSYH’yı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 2.5 arttı, sanayi sektörü yüzde 4.3 ve inşaat sektörü yüzde 10.9 azaldı.

Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri  yüzde 4.0 azaldı.

Yılın ilk çeyreğinde, 2018 yılının ilk çeyreğine göre değişimlşer söyle sıralandı:

- Takvim etkisinden arındırılmış GSYH, yüzde 2.3 azalırken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, yüzde 1.3 arttı. 

- Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, yüzde 4.7 azaldı.

- Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7.2 artarken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 13 azaldı.

- Mal ve hizmet ihracatı, yüzde 9.5 artarken, ithalatı ise yüzde 28.8 azaldı.

- İşgücü ödemeleri yüzde 20.9, net işletme artığı/karma gelir yüzde 10.8 arttı.

- İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 38.3’ten yüzde 39.3’e yükseldi. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 43.3'den yüzde 40.8'e düştü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Büyüme RakamlarıTürkiye EkonomisiGsyh
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