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Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,6 büyüdü.

Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,6 büyüdü.

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:26
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Büyüme rakamları açıklandı

ANKARA

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,6 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,6 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın üçüncü 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,8 artarak 1 trilyon 13 milyar 453 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri yüzde 1, sanayi sektörünün yüzde 0,3 artarken, inşaat sektörünün ise yüzde 5,3 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de yüzde 4,5 yükseliş gösterdi.

Öte yandan yılın ilk 2 çeyreğine ilişkin büyüme rakamları revize edildi.

AA Finans'ın "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistlerin yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 1,7 olmuştu.

8 çeyrek üst üste büyüme
Türkiye ekonomisi 2016 yılında darbe girişiminin olduğu üçüncü çeyrekteki gerilemesinin ardından 8 çeyrek üst üste büyüme başarısı gösterdi.

Yılın üçüncü çeyreğinde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 21,8 artarak 1 trilyon 13 milyar 453 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 1, sanayi sektörü yüzde 0,3 artarken inşaat sektörü yüzde 5,3 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 4,5 artış gösterdi.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi 2018'in üçüncü çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 2,1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksinde ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 azalış kaydedildi.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları yüzde 1,1 arttı
Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2018'in üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7,5 yükselirken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 3,8 azalış gösterdi.

Mal ve hizmet ihracatı, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde 2017'nin aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 13,6 artarken ithalatı ise yüzde 16,7 azaldı.

İş gücü ödemelerinde yüzde 19,4 artış
İş gücü ödemeleri üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 ve net işletme artığı/karma gelir yüzde 22,2 yükseldi. 

İş gücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 32,5 olurken bu oran 2018'in üçüncü çeyreğinde yüzde 31,6'ya geriledi. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 52'den yüzde 51,8'e düştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
BüyümeRakamEkonomiTürkiyeönce Vatan
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