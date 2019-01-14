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Büyük ikramiye talihlisi henüz başvuruda bulunmadı

'70 milyon liralık büyük ikramiye talihlisi henüz başvuruda bulunmadı, ikramiye ödemesi yapılmadı'

Büyük ikramiye talihlisi henüz başvuruda bulunmadı

'70 milyon liralık büyük ikramiye talihlisi henüz başvuruda bulunmadı, ikramiye ödemesi yapılmadı'

14 Ocak 2019 Pazartesi 16:32
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Büyük ikramiye talihlisi henüz başvuruda bulunmadı

ANKARA - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, 70 milyon liralık yılbaşı piyango özel çekilişi büyük ikramiyesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 70 milyon liralık büyük ikramiye talihlisinin henüz başvuruda bulunmadığını ve ikramiye ödemesinin yapılmadığını belirterek, "Yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye Kadıköy Şubemize sevk edilen ve bu şubemizce de Ali Özçalımlı isimli bayimize satılan 7615536 numaralı tam bilete isabet etmiş olup, söz konusu biletin talihlisi ikramiyesini almak üzere henüz İdaremize başvuruda bulunmadı ve ikramiye ödemesi yapılmadı" dedi. 

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü,  70 milyon liralık yılbaşı piyango özel çekilişi büyük ikramiyesine ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde: "Bazı basın yayın organları ve internet siteleri ile sosyal medyada, 70 milyon liralık yılbaşı piyango özel çekilişi büyük ikramiyesiyle ilgili asılsız haberlere yer verildiği görülmüş olup, konuyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilendirmenin yapılması zaruri görüldü. 31/12/2018 tarihli yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye Kadıköy Şubemize sevk edilen ve bu şubemizce de Ali Özçalımlı isimli bayimize satılan 7615536 numaralı tam bilete isabet etmiş olup, söz konusu biletin talihlisi ikramiyesini almak üzere henüz İdaremize başvuruda bulunmadı ve ikramiye ödemesi yapılmadı." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Büyük IkramiyeMilli Piyango İdaresiBaşvuru
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