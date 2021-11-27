Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,776.41
ALTIN
714.43
DOLAR
12.49
STERLİN
16.69
EURO
14.13
Tekirdağ Süleymanpaşa’da 71 m² arsa satılacak
Tekirdağ Süleymanpaşa’da 71 m²...
Giresun’da kargir ev satılacak
Giresun’da kargir ev satılacak
Tekirdağ Çorlu’da 2+1 daire satılacak
Tekirdağ Çorlu’da 2+1 daire...
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alıyor
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı...
DHMİ'den Hava Trafik Kontrolörü Alıyor 
DHMİ'den Hava Trafik Kontrolörü...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bütçe Kanun Teklifi Komisyon'da kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 1 aydır görüşülen 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, oylanarak kabul edildi.

27 Kasım 2021 Cumartesi 09:41
2 Okunma
Bütçe Kanun Teklifi Komisyon'da kabul edildi

Görüşmeler kapsamında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve 16 bakan Komisyon'da sunum yaptı.

Bütçe görüşmeleri, 6 Aralık'ta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak.

DHA

Son Güncelleme: 27.11.2021 09:42
Anahtar Kelimeler:
TBMMBütçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Züccaciyede 2022 hedefi; 6.5 milyar dolar ihracat
Züccaciyede 2022 hedefi; 6.5 milyar dolar ihracat
Konya Ovası’nda 'yetersiz yağış' endişesi
Konya Ovası’nda 'yetersiz yağış' endişesi
"Helal belgelendirmesi yapmak isteyen ülkeleri desteklemek istiyoruz"
"Helal belgelendirmesi yapmak isteyen ülkeleri desteklemek istiyoruz"
Gıda etiket yönetmeliği değişiyor; yanıltıcı görsel ve yazılara yasak
Gıda etiket yönetmeliği değişiyor; yanıltıcı görsel ve yazılara yasak
TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'enflasyon' açıklaması
TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 'enflasyon' açıklaması
Pandemide çay içildi, tüketim kişi başı 4 kiloya çıktı
Pandemide çay içildi, tüketim kişi başı 4 kiloya çıktı
Kritik toplantı sonrası Şahap Kavcıoğlu'ndan açıklama
Kritik toplantı sonrası Şahap Kavcıoğlu'ndan açıklama
Nebati: Enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız
Nebati: Enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız
Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma sonrası ticaret hacmi yüzde 43 arttı
Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma sonrası ticaret hacmi yüzde 43 arttı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma