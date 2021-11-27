Bütçe Kanun Teklifi Komisyon'da kabul edildi

Görüşmeler kapsamında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve 16 bakan Komisyon'da sunum yaptı.
Bütçe görüşmeleri, 6 Aralık'ta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak.
DHA
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 1 aydır görüşülen 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, oylanarak kabul edildi.
Görüşmeler kapsamında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve 16 bakan Komisyon'da sunum yaptı.
Bütçe görüşmeleri, 6 Aralık'ta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak.
DHA