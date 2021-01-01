Bursa inşaat sektörünün iki paydaşı buluştu

HABER: MUSTAFA YILDIZ



BURSA -İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD), Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu’nu ağırladı. Buluşmada konuşan Başkan Andıç, “2020 yılının başında başlayan ve yılsonuna kadar artarak devam eden girdi maliyetlerindeki zamlar, önümüzdeki süreçte kaçınılmaz bir şekilde yeni projelerin fiyatlarına yansıyacaktır. Dolayısıyla gücü olan vatandaşlarımızın artacak konut fiyatlarına maruz kalmaması için gayrimenkul yatırımlarını hızlandırmalarını öneriyorum” dedi. İMSİAD dernek merkezinde gerçekleşen buluşmada konuşan İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, emlakçılar ile müteahhitlerin önemli birer paydaş olduklarını ifade etti. Başkan Andıç, “Her iki sektörün de birbiriyle yakın ilişkisi var. Biz olmazsak siz, siz olmazsanız biz olamayız. Biz sektörümüzün vazgeçilmez paydaşlarından biri olan emlakçılık sektörünün TÜGEM üyeleri gibi kurumsal firmalar tarafından icra edilmesinden memnunuz. Katkı sunduğumuz yönetmelik ve yasalar da sektörümüzü daha da disipline edecektir. Dolayısıyla daha kurallı ve disiplinli bir çalışma ortamı içerisinde daha faydalı işler yaparız.” diye konuştu. 2018’den beri kardan fedakârlık yapıyoruz… Yılın son günlerinde sektörü de değerlendiren Başkan Andıç, “2020 yılının ilk 11 ayında satılan gayrimenkullerle, 456 milyar TL’lik bir işlem hacmi oluştu. Özellikle son dönemde 0,64 ile birlikte ciddi bir ivme yakalandı, sizler de bizler de hızlı bir çalışma süreci yaşadık.Ancak bunun saman alevi gibi olacağını o dönem söylemiştik, nitekim de öyle oldu. Bir bekle gör hali oluştu. Ancak gayrimenkul almak isteyenlerin beklemeye geçmekle, kendilerini gelecek zamlara maruz bırakacaklarını görmekten, yani bir nevi, yağmurdan kaçarken doluya tutulacak olmalarından üzüntü duyuyoruz. Bizler 2018 yılındaki kur artışından bu yana kardan fedakârlık yapıp fiyatlarımızı artırmadık. Ancak yeni yılla birlikte, özellikle 2020 yılındaki artan girdi maliyetlerinin konut fiyatlarına yansıyacağı düşünülürse, ben yatırım yapmak isteyenlerin ellerini çabuk tutmasını öneriyorum” dedi. Başkan Andıç’tan kritik uyarı… Üretimi, istihdamı teşvik eden uygulamaların 2021 yılında oldukça önemli olacağına inandıklarını ifade eden Başkan Andıç, “2,2 milyona kadar istihdam sağlamış olan bir sektör için bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Zira mevcut durumdan dolayı şu anki kayıtlı istihdam rakamının 600 bin eksilip 1,6 milyon seviyelerine geldiğini görüyoruz” dedi. Başkan Birsen: “2020 cirosal anlamda iyi geçti”.. TÜGEM Bursa Başkanı Göksel Birsen de, dernek yapısından bahsederek şunları söyledi: “İşini etik kurallar çerçevesinde yapan, mevzuatta şu an ne isteniyorsa hepsine harfiyen uyan işletmelerden oluşan bir ekibimiz var. TÜGEM toplamda 18 ilde faaliyet gösteriyor. Ayrıca 2021 ile birlikte 22 yeni ilden talepler var, onları değerlendiriyoruz. Mesleğimize değer katma adına çalışıyor, sektörümüzü düzenleyen yönetmeliklerin çıkmasında da aktif rol alıyoruz. Önceki aylarda devreye girentaşınmaz ticareti ile ilgili yapılan düzenlemeye göre yetki belgesi olmayanların artık emlakçılık yapamayacağını ifade eden Birsen, “Bursa’da 2 bin 500 emlakçı var. 1000 tanesi bu belgeyi aldı. Daha alması gereken 1500 kurum var. 2020’yi cirosal anlamda değerlendirirsek, son 10 yılla kıyasladığımızda işletmelerin iyi bir ciro elde ettiğini düşünüyorum. Özellikle konut kredi faizlerinin indiği dönemde yoğun çalıştık. Umarım 2021 de hepimiz için iyi geçer” dedi.