Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98094
ALTIN
278.741
DOLAR
5.8294
STERLİN
7.5348
EURO
6.4913
Ahmet Ağaoğlu: Sosa ve Novak ile 1 ay içinde sözleşme yenileriz
Ahmet Ağaoğlu: Sosa ve Novak...
“Birleşik Krallık, eğitimde avantajlı olmaya devam ediyor”
“Birleşik Krallık, eğitimde avantajlı olmaya...
Fatma Nine, diktiği oyuncaklarla çocuk sevindiriyor
Fatma Nine, diktiği oyuncaklarla çocuk...
Uykusuzluğun en büyük nedeni LED ekranlar
Uykusuzluğun en büyük nedeni LED...
Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan: Hedefim yurt dışına gitmek
Hedefim yurt dışına gitmek
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bursa'da, yediveren çileği hasadı

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde, havanın soğumasına rağmen çilek hasadına devam ediliyor. Çilek üretiminin 8 ay sürdüğü ilçede, yılda 450 ton çilek üretimi gerçekleştiriliyor. Mahmudiye Mahallesi'nin muhtarı Veysel Üstün, seralarda üretilen çileklerin, İstanbul'da halde 12- 15 liradan satıldığını söyledi.

Bursa'da, yediveren çileği hasadı

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde, havanın soğumasına rağmen çilek hasadına devam ediliyor. Çilek üretiminin 8 ay sürdüğü ilçede, yılda 450 ton çilek üretimi gerçekleştiriliyor. Mahmudiye Mahallesi'nin muhtarı Veysel Üstün, seralarda üretilen çileklerin, İstanbul'da halde 12- 15 liradan satıldığını söyledi.

22 Ekim 2019 Salı 11:07
10 Okunma
Bursa'da, yediveren çileği hasadı

BURSA - Orhangazi'ye bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde, bu yılın çilek hasadında son döneme giriliyor. İlçede, İznik Gölü'nün kuzey yakasındaki yüksek kesimlerde bulunan mahalle, son yıllarda çilek üretimi ve kalitesi ile öne çıkıyor. 'Yediveren çileği' olarak bilinen ve 2 tür çileğin yetiştirildiği, 80 haneli mahallenin yarısı, geçimini bu üretimden sağlıyor. Yılın 8 ayında verim elde edilen mahallede, mayıs ayında başlanan hasat, aralık ayına kadar sürdürülüyor.

Mahalle muhtarı ve aynı zamanda çilek üreticisi olan Veysel Üstün, bölgede çiftçilikle uğraştığını ve geçiminin büyük bölümünü çilekten elde ettiğini söyledi. Sulama imkanı olan bölgelerde üretimin üst düzeyde olduğuna değinen Üstün, "Mahallemizde yılın 8 ayı çilek üretimi gerçekleşiyor. Orhangazi'de üretilen çilek, kalitesiyle büyük talep görüyor. Ürettiğimiz çileği satmakta hiç zorluk çekmiyoruz. Bu yıl 450 ton çilek üretimi gerçekleştiriliyor" dedi.

Çilek hasadının aralık ayının ortalarına kadar sürdürüleceğini belirten muhtar Üstün, “Ben de çilek üreticisiyim ve verimden memnunum. Aralık ayının ortalarına kadar üretimimiz ve hasadımız devam ediyor. Bu mevsimde kaliteli çilek üretiyoruz. Ürettiğimiz çileğin çok önemli bir kısmını İstanbul'a gönderiyoruz. İstanbul halinde çileğimize verilen fiyat 12 ile 15 TL arasında değişiyor" diye konuştu. 

Mahmudiye Mahallesi'nin muhtarı Veysel Üstün, köyde düzenlenen 'Çilek Festivali'nin de üretime büyük katkısı olduğunu kaydetti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaYediveren çileğiHasad
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mandalina üreticisi dertli
Mandalina üreticisi dertli
Sandıklı, patateste 200 bin ton rekolte bekliyor
Sandıklı, patateste 200 bin ton rekolte bekliyor
Odun ve kömür satışları düştü
Odun ve kömür satışları düştü
TBB/Aydın: Yatırımcılar toparlanmanın devam etmesini bekliyor
TBB/Aydın: Yatırımcılar toparlanmanın devam etmesini bekliyor
Çinli turistlerin Türkiye'ye büyük ilgisi dünyanın en büyük yolcu uçağı ile İstanbul'a taşıtacak
Çinli turistlerin Türkiye'ye büyük ilgisi dünyanın en büyük yolcu uçağı ile İstanbul'a taşıtacak
Orman sahası, köylülerin gelir kapısı oldu
Orman sahası, köylülerin gelir kapısı oldu
Güler Sabancı: Kendinizi çok iyi tanıyın, önceliklerinizi belirleyin ve odaklanın
Güler Sabancı: Kendinizi çok iyi tanıyın, önceliklerinizi belirleyin ve odaklanın
Dövizler, haftaya hafif yükselişle başladı
Dövizler, haftaya hafif yükselişle başladı
Antalya 14 milyona ulaştı!
Antalya 14 milyona ulaştı!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans