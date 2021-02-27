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Bursa'da Başkan Aydın, TOGG Üretim Sorumlusu Akdaş İle Görüştü

27 Şubat 2021 Cumartesi 13:48
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Bursa'da Başkan Aydın, TOGG Üretim Sorumlusu Akdaş İle Görüştü

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erol Hatırlı ve otomotiv sektöründen yetkililer ile birlikte Türkiye Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üretim Sorumlusu Murat Akdaş ile Video Konferans toplantısı gerçekleştirdi. Orhangazi Belediyesinde gerçekleşen video konferans toplantısı görüşmesinde önemli konular ele alındı.

Türkiye Otomobil Girişim Grubu (TOGG) Fabrikası 18 Temmuz 2020 Yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla temel atma töreni gerçekleşmişti. Fabrikanın 18 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanması ve üretime geçmesi hedefleniyor. TOGG Üretim Sorumlusu Murat Akdaş, "Yerli ve Milli Otomobil Fabrikasını geçtiğimiz sene itibariyle Gemlik ilçemizde temelini atarak inşaatına başlamış bulunmaktayız. Pandemi koşullarını da göz önüne alarak Fabrika İnşaatımız hızla devam ediyor. Bursa'nın sanayi bir kent olduğunu ve bu anlamda Orhangazi ilçemizde de büyük ve küçük çaplı birçok sanayi kuruluşlarının olduğunu biliyoruz. Orhangazi'de bulunan otomotiv yan sanayisi bizim gururumuzdur. Orhangazi İlçemizdeki otomotiv sanayi kuruluşlarından tecrübelerinden istifade etmek istiyoruz. Bu anlamda hem nitelikli istihdam hem de yan sanayi anlamda Orhangazi'de çok faydalanacağımız bir gerçektir dedi.

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın,  TOGG Üretim Sorumlusu Murat Akdaş ile video konferans toplantımızı gerçekleştirdik. Türkiyenin Yerli ve Milli Atılımları arasında en büyük öneme sahip olan TOGG ilk olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Gemlik'te fabrikasının kurulması işareti verdiği günden itibaren bizleri son derece heyecanlandırmıştır. Yerli ve Milli araçta yan sanayi kuruluşları çok önem arz etmektedir. İlçemizde bu anlamda donanımlı bir otomotiv sanayi kuruluşları mevcuttur. TOGG üretim sorumlusu Murat Akdaş ile görüşmelerimiz sırasında bu sanayi kuruluşlarından her türlü desteklerini alabileceklerini ifade ettik. İstihdam ve yan sanayi ihtiyaçlarını karşılamak adına hazırız. Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) Fabrika inşaatının hızla ilerlediğini ve istihdam ile birlikte üretilecek araçların ihtiyaçları doğrultusunda yan sanayi ihtiyaçlarını karşılamak adına Orhangazi olarak bizler hazırız. İlçemizde otomotiv alanında birçok fabrikalarımız bulunmaktadır. Hem nitelikli, mesleki alanında çalışacak personel hemde yan sanayi pazarında imkânlarımız vardır. Ülkemiz adına yerli ve milli otomobilimiz gurur verici bir adımdır. TOGG Fabrikası inşaatı tamamlandıktan sonra üretime geçmesi durumunda Ülkemizin büyümesinde, güçlenmesinde ve özgüvenin artmasında büyük bir öneme sahip olacaktır. Yerli ve Milli olan Otomobilimiz şimdiden Ülkemize Hayırlı Olsun dedi.

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Bursada Başkan AydınTOGG Üretim Sorumlusu Akdaş İle Görüştü
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