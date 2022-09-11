Bulgarlar, okul alışverişini de Edirne'den yapıyor

EDİRNE (DHA)

Kırtasiyeci Metin Erbayraktar, Bulgaristan'dan çok sayıda turistin okul alışverişini yapmak için geldiğini belirterek, "Okul alışverişlerini de yapıyorlar. Defter, çocukların okul boyama işleri, sözlük, boyama kitapları da veriyoruz. Çanta, okul malzemeleri, klasör, karton, kalem, hepsini veriyoruz " dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bulgaristan vatandaşlarının 28 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye pasaportsuz girebilmesine imkan tanındı. Uygulama sonrası Bulgaristan'dan Edirne'ye günübirlik alışveriş için gelenlerin sayısı, her geçen gün arttı. Tur otobüsleri ve özel araçlarla gelen Bulgar turistler, alışveriş merkezleri ile kurulan halk pazarlarına kadar, hemen her yerde iğneden ipliğe alışveriş yaparken, okulların açılmasına sayılı günler kala listelerine çocuklarının okul ihtiyacını da ekledi. Edirne'deki kırtasiyecilerin önünde son günlerde kuyruk oluşturan Bulgarlar, defterden kaleme, çantadan klasöre kadar birçok okul malzemesini satın alıyor.