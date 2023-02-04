Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.997,63
ALTIN
1.128,47
DOLAR
18,84
STERLİN
22,70
EURO
20,33
Konya Büyükşehir Belediyesi 19 Zabıta Memuru alıyor
Konya Büyükşehir Belediyesi 19...
Kastamonu Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Kastamonu Üniversitesi sözleşmeli personel...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Açıktan Personel Alacak
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme...
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı alacak
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel...
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 7 adet arsa satışa sunuldu
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bu yılın ilk Finansal İstikrar Komitesi toplantısı yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: - "Toplantıda, 2023 yılı için bankacılık, sermaye piyasası ve sigortacılık sektörlerine ilişkin küresel ve yerel beklentiler ile politika adımlarını ele aldık"

04 Şubat 2023 Cumartesi 11:38
Bu yılın ilk Finansal İstikrar Komitesi toplantısı yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023'ün ilk Finansal İstikrar Komitesi toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2023 yılının ilk Finansal İstikrar Komitesi toplantısını gerçekleştirdik. 2022 yılına ilişkin gelişmelerin değerlendirilmesi ile başlayan toplantıda, 2023 yılı için bankacılık, sermaye piyasası ve sigortacılık sektörlerine ilişkin küresel ve yerel beklentiler ile politika adımlarını ele aldık." ifadesini kullandı.
Öte yandan, Bakanlığın Twitter hesabından da konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, yaklaşık bir yıldır uygulanan ekonomi programıyla finansal kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasının sağlandığı, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat alanlarında önemli başarılar elde edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:
"Bu başarıların devamı için finansal sistemin derinleşmesi ve piyasalardaki güvenin sürdürülebilir olması önem arz etmektedir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın haklarını ve serbest piyasa şartlarını korumak adına tüm kurumlarımızın gözetim ve denetim faaliyetlerine devam etmesinde mutabık kalınmıştır. Finansal İstikrar Komitesi, finansal istikrarın korunması adına bütüncül bir yaklaşımla ve eşgüdüm içerisinde çalışmalarına devam edecektir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye BakanıNureddin NebatiFinansal İstikrar Komitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Dönmez, doğal gaz dağıtım merkezi çalışmalarında son noktaya geldiklerini bildirdi
Bakan Dönmez, doğal gaz dağıtım merkezi çalışmalarında son noktaya geldiklerini bildirdi
Sanayi sektörü yıla ihracat rekoruyla başladı
Sanayi sektörü yıla ihracat rekoruyla başladı
BTK, "istenmeyen arama" yapan şirketlere 51,5 milyon lira ceza verdi
BTK, "istenmeyen arama" yapan şirketlere 51,5 milyon lira ceza verdi
Bakan Nebati: Mevcut veriler, enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktığımızı işaret etmektedir
Bakan Nebati: Mevcut veriler, enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktığımızı işaret etmektedir
İhracatçıya sağlanacak kefalet tutarının bu yıl 40 milyar lirayı bulması bekleniyor
İhracatçıya sağlanacak kefalet tutarının bu yıl 40 milyar lirayı bulması bekleniyor
Enflasyon yüzde 57,68 ile son 11 ayın en düşük seviyesinde
Enflasyon yüzde 57,68 ile son 11 ayın en düşük seviyesinde
Muş: Ocak ayında ihracatımız yüzde 10,4 artışla 19,4 milyar dolar oldu
Muş: Ocak ayında ihracatımız yüzde 10,4 artışla 19,4 milyar dolar oldu
Giresun'da etkili olan kar yağışı fındık üreticilerini sevindirdi
Giresun'da etkili olan kar yağışı fındık üreticilerini sevindirdi
DOKAP Giresun'da uygulanacak 15 projeye destek verecek
DOKAP Giresun'da uygulanacak 15 projeye destek verecek

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi