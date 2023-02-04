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BTK, "istenmeyen arama" yapan şirketlere 51,5 milyon lira ceza verdi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), kamuoyunda "istenmeyen arama" olarak nitelendirilen, elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin usulsüz pazarlama ve satış aramaları yapan şirketlere, 51,5 milyon lira idari para cezası uyguladı.

04 Şubat 2023 Cumartesi 10:38
BTK, "istenmeyen arama" yapan şirketlere 51,5 milyon lira ceza verdi

BTK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurum tarafından internet erişim hizmetlerinin satış ve pazarlamasına yönelik yapılan izinsiz aramalar hakkında bir süredir yürütülen idari süreç tamamlandı.

Kurum, "istenmeyen arama" olarak bilinen ve vatandaşları rahatsız eden satış ve pazarlama aramalarıyla ilgili, işletmecilerin alt bayilik, acentelik düzenlemelerine uyumlarını kapsamlı şekilde inceleyerek, mevzuata aykırı uygulamaları bulunduğu tespit edilen ve vatandaşla izinsiz aramalarla iletişime geçen 15 işletmeciye, değişik tutarlarda olmak üzere, 51,5 milyon lira para cezası verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BTKşirketCeza
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