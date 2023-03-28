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Brent petrolün varil fiyatı 77,56 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77,56 dolardan işlem görüyor.

28 Mart 2023 Salı 10:46
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Brent petrolün varil fiyatı 77,56 dolar

İstanbul

Dün 78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,76 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,26 düşüşle 77,56 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,83 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişeler ve petrol talebine dair belirsizlikler nedeniyle karışık seyir izliyor.

Dünya Bankası, küresel ekonominin ortalama potansiyel büyümesinin 2022 ile 2030 arasında yılda yüzde 2,2 ile 30 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin beklendiğini bildirdi.

Dünya Bankası Başekonomisti ve Kalkınma Ekonomisinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Indermit Gill, rapora ilişkin "Küresel ekonomi, kayıp bir 10 yıl yaşama yolunda." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de bankacılık krizini başlatan Silikon Vadisi Bankası'nın kredi ve mevduatlarının First Citizens Bankası tarafından satın alınması krizde en kötünün geride kalmış olabileceği beklentilerini güçlendirdi.

Ancak ülkede bankacılık sektörü üzerinde oluşan baskının resesyonu tetikleyebileceği endişeleri fiyatlar üzerinde etkili olmayı sürdürürken, ABD Merkez Bankasının para politikasına ilişkin belirsizlikler de devam ediyor.

Öte yandan Çin'deki talep toparlanması beklentileri fiyatları destekliyor. Çin Ulusal Petrol Şirketi, ülkedeki görünür petrol talebinin bu yıl yüzde 5,1 artarak 756 milyon tona yükselebileceğini bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 77,75 ile 78,03 dolar aralığının direnç, 77,47 ile 77,19 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Brent PetrolPETROLVarilFiyat
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