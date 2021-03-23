BOSAB YÖNETİM KURULU ÜYESİ AKYILDIZ SANAYİCİNİN YÜKÜ HAFİFLETİLMELİ

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - BOSAB Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Akyıldız, Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerinin üstünde faiz artışı yapmasının bazı handikaplar içerdiğini belirterek Büyüme ivmesinin sürmesi için sanayicinin üzerindeki yükler kaldırılmalı dedi. Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Akyıldız, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yüzde 17 olan faiz oranını 200 baz puan artırarak yüzde 19’a yükseltmesini değerlendirdi. Akyıldız, “Piyasalardaki beklentinin üstünde gelen artış, Türk Lirası’nın cazibe kazanması yönünde olumlu gözüken bir adım olmasının yanında beraberinde getirebileceği risklere karşı hazırlıklı olunmalı dedi.

TEMKİNLİ DAVRANILMALI.. Faiz artışı sonrası temkinli hareket edilmesi gerektiğini belirten BOSAB Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Akyıldız, Beklenenden yüksek gelen faiz artırımı, dövizde son dönemde gerçekleşen hızlı yükselişi yatıştırma yolunda atılan bir adım. Beklentilerin üzerinde artış olması ise üretim ve yatırım açısından beraberinde getireceği riskler nedeniyle dikkatli adım atılmasını gerektiriyor. Faiz-enflasyon sarmalında ortaya çıkacak risklere karşı güçlü durmamız gerekir. Pandeminin etkilerinin sürdüğü zorlu süreçte bile ekonomimiz pozitif yönde büyüme kaydederken, sanayicinin üzerindeki yüklerin hafifletilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde ülkemizin ihtiyacı olan kapsamlı bir büyüme için sanayi ve ihracata yönelik desteklerin artmasını bekliyoruz dedi.

SANAYİCİ ÜRETİME TEŞVİK EDİLMELİ. Faiz oranlarının artmasının iç piyasayı olumsuz anlamda etkileme riski doğurabileceğini de ifade eden Akyıldız, “Olumlu tarafından baktığımızda dövize talep eğiliminin tersine dönmesi, rezervlerinin artış sürecine girmesi makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Döviz cephesinde sakinleşme olması adına atılan bu adımların iç piyasada olumlu karşılık bulabilmesi için tek haneli enflasyon ve istikrarlı kur beklentilerinin karşılanması gerek. Sanayici, ekonomik büyümeye katkı koymak adına pandemi sürecinde dahi üretmekten vazgeçmedi. Açıklanan büyüme ve ihracat rakamlarıyla bunun etkilerini hep birlikte gördük. Her koşulda üretime ve ekonomiye katma değer sağlamak için çalışan iş dünyasının önündeki engeller kaldırılmalı, vergi indirimi gibi somut desteklerle sanayiciler üretime teşvik edilmelidir” dedi.