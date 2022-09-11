Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.521,38
ALTIN
1.007,11
DOLAR
18,24
STERLİN
21,16
EURO
18,33
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim...
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 27 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi...
Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden Sözleşmeli Personel alacak
Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden Sözleşmeli...
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 8 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı, 3.521,38 puan ile haftayı sonlandırdı. BIST 100 endeksi 2 aydır rekor üstüne rekor tazeliyor" dedi.

11 Eylül 2022 Pazar 17:25
Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı

ANKARA (DHA)

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sermaye piyasalarımız her geçen gün güven tazeliyor, geleceğe güvenle bakıyor. Borsamız haftayı dolar bazında 17 yılın en güçlü rallisi ile geride bıraktı, 3.521,38 puan ile haftayı sonlandırdı. BIST 100 endeksi 2 aydır rekor üstüne rekor tazeliyor. Öyle ki, bu yükseliş, Temmuz 2005'ten bu yana en güçlü ralliye işaret ediyor. Borsa İstanbul, halka açık şirketlerimiz ve yatırımcılarımız açısından her geçen gün daha da cazip hale geliyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye BakanıNureddin Nebati
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzon'da 'turizm göçü' ile 1 milyar dolar gelir
Trabzon'da 'turizm göçü' ile 1 milyar dolar gelir
Karadeniz'de palamut bolluğu
Karadeniz'de palamut bolluğu
İstanbul Havalimanı kurumsal ödüle layık görüldü
İstanbul Havalimanı kurumsal ödüle layık görüldü
Bakan Nebati: Kur korumalı mevduat uygulaması, 1,3 trilyon liralık hacmi geçti
Bakan Nebati: Kur korumalı mevduat uygulaması, 1,3 trilyon liralık hacmi geçti
Esnaf, Bakan Nebati'den 5 liralık madeni para istedi
Esnaf, Bakan Nebati'den 5 liralık madeni para istedi
Bakan Varank: Fındık kurutma aracı Giresun'da çiftçilerimizle birlikte olacak
Bakan Varank: Fındık kurutma aracı Giresun'da çiftçilerimizle birlikte olacak
Bakan Karaismailoğlu: 8 ayda limanlarda 365,1 ton yük elleçlendi
Bakan Karaismailoğlu: 8 ayda limanlarda 365,1 ton yük elleçlendi
Bulgarların gelişi yüzde 30 arttı, iş yeri kiraları 50 bin liraya çıktı
Bulgarların gelişi yüzde 30 arttı, iş yeri kiraları 50 bin liraya çıktı
Hasadına hazırlanılan limon dalında 8 liraya satılıyor
Hasadına hazırlanılan limon dalında 8 liraya satılıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول