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Borsa ve dolarda son durum

Borsa ve dolarda son durum

Borsa ve dolarda son durum

Borsa ve dolarda son durum

13 Nisan 2019 Cumartesi 09:00
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Borsa ve dolarda son durum

İstanbul (DHA)

Güne yüzde 0.37 düşüşle 95 bin 721 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 95 bin 28 ve en yüksek 96 bin 168 puanı gördükten sonra, yüzde 0.10 düşüşle 95 bin 976 puana geriledi.

BİST Bankacılık Endeksi, en yüksek 128 bin 162 ve en düşük 125 bin 543 puanı gördükten sonra yüzde 1.2 düşüşle 126 bin 905 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.7597 artışla yüzde 17.51 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.05 artışla yüzde 22.21 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde:

- dolar en düşük 5.7298 lira ve en yüksek 5.8241 lirayı gördükten sonra, 5.73 - 5.74 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4490 lira ve en yüksek 6.5937 lirayı gördükten sonra, 6.49 – 6.50 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.4853 lira ve en yüksek 7.6228 lirayı gördükten sonra 7.52 – 7.53 lira aralığında işlem görüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DolarEuro
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