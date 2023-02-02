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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 artışla 4.720,15 puandan başladı.

02 Şubat 2023 Perşembe 10:51
Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL - Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,75 puan ve yüzde 0,14 değer kazanarak 4.720,15 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,42 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,07'yle tekstil, deri, en çok kaybettiren yüzde 0,68'le elektrik oldu.

BIST 100 endeksi, dün üst üste 8. işlem gününde de düşüş kaydetmesinin ardından günü yüzde 5,29 değer kaybıyla 4.713,39 puandan tamamladı.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına çıkardı.

Karar metninde faiz oranında artışın devam edeceğine işaret edilirken, Fed Başkanı Jerome Powell ilk defa dezenflasyonist sürecin başladığını, şimdiye kadarki hızlı sıkılaşmanın tam etkilerinin henüz hissedilmediğini söyledi.

Analistler, Fed'in toplantı tutanaklarında "şahin" duruşun sürdürülmesine karşın Powell'ın daha yumuşak tondaki açıklamalarının küresel pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Yatırımcıların odağında bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararlarının bulunduğunu aktaran analistler, her iki bankanın da 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesinin öngörüldüğünü, karar sonrası verilecek mesajların önemli olacağını ifade etti.

Analistler, bugün ayrıca Almanya'da dış ticaret dengesi ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.700 ve 4.650 seviyelerinin destek, 4.900 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA

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Borsa
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