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Borsa, depremler sonrası alınan önlemlerle dengelendi

Borsada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından artan risk algısıyla dalgalı bir döneme girilirken, alınan önlemlerle dengelenme çabalarının öne çıktığı gözlemleniyor.

26 Şubat 2023 Pazar 17:14
Borsa, depremler sonrası alınan önlemlerle dengelendi

İstanbul (AA)

Piyasalarda oluşan belirsizliklerin azalması için tarihte büyük depremler sonrası borsanın tatil edildiği görülüyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle borsada da oynaklık had safhaya ulaştı.

Borsa İstanbul, 6 Şubat'taki depremlerin ardından pazartesi günü depo şartı ve açığa satma yasağı gibi önlemlerle işlemlere başladı. Depremin ilk gününde yüzde 1,35 değer kaybeden, ikinci gününde de artan satış baskısıyla yüzde 8,62 gerileyen BIST 100 endeksi, çarşamba günü açılışın ardından oluşan sağlıksız fiyat hareketleri nedeniyle 5 işlem günü tatil edildi.

Borsa İstanbul 15 Şubat'ta işlemlere başlamadan önce, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) aldığı önlemler açıklandı.

Alınan önlemlerle hisse geri alımında bürokratik süreçler kısaltıldı, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı fonlarının asgari hisse bulundurma yükümlülükleri artırıldı.

Borsa İstanbul'un depremden sonra alınan önlemlerle tekrar işleme açıldığı 15 Şubat Çarşamba günü yüzde 9,88 değer kazanan BIST 100 endeksi, perşembe gününe yüzde 7'den fazla yükselişle başlamasına karşın kazançlarının önemli bir kısmını geri vererek günü 1,17 artışla tamamladı.

Geçen hafta da dengelenme çabalarının öne çıktığı gözlemlenen BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 0,63 artışla 5.058,75 puana çıkarak deprem öncesi seviyenin üzerinde kalmaya devam etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BorsaDeprem
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