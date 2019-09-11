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''Blockchain İstanbul'un finans merkezi olması için önemli fırsat''

Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş, blockchain teknolojisinin İstanbul’un bir finans merkezi olabilmesi için büyük bir potansiyel taşıdığını söyledi.

''Blockchain İstanbul'un finans merkezi olması için önemli fırsat''

Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş, blockchain teknolojisinin İstanbul’un bir finans merkezi olabilmesi için büyük bir potansiyel taşıdığını söyledi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:22
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''Blockchain İstanbul'un finans merkezi olması için önemli fırsat''

 İstanbul,(DHA)

Aynı zamarda Blockchain çözümleri sunan Proofstack ve Kurtulus&Partners'ın kurucu ortağı olan Kurtuluş, blockchain teknolojisinin Türkiye’deki kullanımı ve oluşturacağı fırsatlara yönelik DHA’nın sorularını yanıtladı.

Blockchain’in değiştirici bir teknoloji olduğuna dikkat çeken Kurtuluş, söz konusu teknolojinin oluşturacağı rekabetin “kime ait olacağıyla” değil, söz konusu sistemleri “kimin diğerlerine entegre edeceğiyle" belirleneceğini vurguladı.

Kurtuluş, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Blockchain "şu anda çok önemli bir teknoloji olarak hayatımızda, özellikle finans alanında çok ciddi değişimleri beraberinde getiriyor, hatta ve hatta ekonomi kurgusunu değiştiriyor diyebiliriz. Bu konuyla ilgili bir açıklama var, Cumhurbaşkanı Erdoğan finans merkezi olma kapsamında geciktiğimizi söyledi. Doğru, belki altyapısında geciktik fakat blockchain teknolojileriyle beraber aslında bu gecikmeyi çok daha hızlı bir şekilde bertaraf edebilir ve çok daha ileriye götürebiliriz.

“Blockchain teknolojisi, İstanbul finans merkezinin oluşması için önemli bir fırsattır. Çünkü bakıyorsunuz ekonomi kurgusu değişiyor, dünyada merkez bankaları kripto paralar kullanmaya başlıyor, Fed’den (ABD Merkez Bankası) açıklamalar geliyor, Çin kripto yuan yapacağını söylüyor, Avrupa Birliği’nin (AB) 28 ülkesi bir blockchain protokolü imzalıyor ve bu protokolün doğal sonucu da aslında bir kripto para birimi. Dolayısıyla burada ciddi bir rekabet varsa, yeni paranın kime ait olacağıyla ilgili, kimin sistemlerini diğerlerine entegre edeceğiyle ilgili bir sonuç çıkacaksa, Türkiye’nin de bunun merkezinde olması gerekir çünkü bu bir ihtiyaç.

“Dolar ana rezerv para özelliğini kaybetmeye başlıyor. Baktığınız zaman taş devri, taşlar bittiği için değil, teknoloji değiştiği için sona erdi. Finansal özgürlüğümüzle alakalı bir değişimin yaşandığı bu dönemde Türkiye’nin de inisiyatifini alması, bölgedeki etkisini ve nüfusunu değerlendirmesi, bu teknolojiyi bir araç olarak kullanarak bir finans merkezi haline gelmesi için elinde bir fırsat var.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulBlockchainFinans MerkeziFırsatönce Vatan
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