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Bitcoin ve Altcoin dünyasını anlatacaklar

Devletlerin kaygı ile takip ettiği kripto dünyasında Türkiye’nin çoktan yerini aldığını belirten Dr. Hakan Yıldırım, “Kripto paralara ilgide Türkiye dünyada dördüncü, Avrupa’da ise birinci sırada. Ancak, kripto dünyasına olan bu ilgiye rağmen bir bilgi sıkıntısı da yaşandığı bir gerçek. Yatırım yapılacak borsaların güvenliği ve altcoinlerin güvenilirliği temel tartışma konusu” diye konuştu.

14 Haziran 2021 Pazartesi 10:48
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Bitcoin ve Altcoin dünyasını anlatacaklar

“Kripto Para Çılgınlığı” kitabının yazarı İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Hakan Yıldırım, “Bitcoin ve Altcoin Dünyasını Anlamak” konulu etkinlik öncesi açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “Son yıllarda finansal piyasalardaki araçlara bir yenisi eklendi. Blockchain teknolojisi olarak anılan bu yeni dünyada Bitcoin ön plana çıksa da son günlerde altcoinlere de büyük bir rağbet var” dedi.

TÜRKİYE DÜNYADA DÖRDÜNCÜ

Devletlerin kaygı ile takip ettiği bu yeni dünyada Türkiye’nin çoktan yerini aldığını belirten Dr. Hakan Yıldırım, “Kripto paralara ilgide Türkiye dünyada dördüncü, Avrupa’da ise birinci sırada. Ancak, kripto dünyasına olan bu ilgiye rağmen bir bilgi sıkıntısı da yaşandığı bir gerçek. Yatırım yapılacak borsaların güvenliği ve altcoinlerin güvenilirliği temel tartışma konusu” ifadelerini kullandı. 

Türkiye’nin kripto sektöründeki yatırımcı pozisyonunu, küresel bir oyuncu pozisyonuna çevirmek istediğine vurgu yapan Dr. Yıldırım, “Bu sebeple, Türkler tarafından projelendirilen birçok coin ve token projesi bulunmakta. “Timeandspacetraveller” da bunlardan bir tanesi” dedi.

GÜVENİLİR COIN SEÇİMİ VE YATIRIM STRATEJİSİ MASAYA YATIRILACAK

“Bitcoin ve Altcoin Dünyasını Anlamak” konulu etkinlikte, Türk mühendislerin geliştirdiği yeni bir coin projesi olan Timeandspacetraveller ekibinden Bilgisayar Mühendisi Umut Gergun ile bir araya gelecek olan Dr. Hakan Yıldırım, kripto dünyasında neler yaşandığı, piyasanın güvenilirliği, güvenilir coin seçimi ve yatırım stratejisi gibi konuları masaya yatıracak. Etkinlik, 17 Haziran Perşembe günü saat 19:30’da online olarak gerçekleştirilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BitcoinAltcoinKripto ParaDr. Hakan Yıldırım
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