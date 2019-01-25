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BISTEP başladı

Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi’nin şirketler için tasarladığı Şirketler için Kurumsal Dönüşüm Programı (BISTEP) başladı.

BISTEP başladı

Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi’nin şirketler için tasarladığı Şirketler için Kurumsal Dönüşüm Programı (BISTEP) başladı.

25 Ocak 2019 Cuma 15:55
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BISTEP başladı

İSTANBUL - Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen Şirketler için Kurumsal Dönüşüm Programı'nın (BISTEP) ikincisi farklı şehirlerden gelen 13 şirketin üst düzey yöneticilerinin katılımı ile başladı.

Program ile, şirketlerin kurumsallaşma süreçlerine katkıda bulunulması ve şirketlerin ömürlerinin uzatılması amaçlanıyor. Kurumsallaşmasını tamamlamış güçlü şirketlerin ise orta vadede Türkiye ekonomisinin belkemiğini oluşturması bekleniyor. 13 gün ve 108 saatlik seminerlerden oluşan programda, yöneticilerin insan kaynakları, finans, ekonomi, hukuk, strateji gibi temel alanlardaki yenilikleri öğrenmelerine imkân tanıyan ve aynı zamanda dijitalleşme, inovasyon, dönüşüm, değişim liderliği gibi güncel konuları da bulabilecekleri bir içerik oluşturuldu.

Açıklamanın devamında, "Ülkemizde sermaye piyasalarından bir finansman kaynağı olarak yeteri kadar faydalanılmamaktadır. BISTEP ile birlikte şirketlerimiz sermaye piyasalarını Borsa İstanbul gibi doğrudan ilgili kurumlarından öğrenme fırsatı da bulacaklardır. Sermaye piyasaları modülü ise Borsa İstanbul’un yanı sıra aracı kurumlar, bağımsız denetim firmaları ve hukuk firmalarından oluşan program ortaklarımız tarafından anlatılmaktadır. Başta Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi olmak diğer program ortaklarımız program süresince ve sonrasında şirketlerimize sermaye piyasaları ile ilgili her türlü desteği vermekten mutluluk duyacaklardır" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BISTEP
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