Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.086,66
ALTIN
1.168,19
DOLAR
18,81
STERLİN
23,27
EURO
20,44
920.000 kilogram mahsul yağlık ayçiçeği ihaleyle satılacak
920.000 kilogram mahsul yağlık...
Ekonomik ömrünü doldurmuş otomobiller ihaleyle satılacak
Ekonomik ömrünü doldurmuş otomobiller...
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, müfettiş yardımcısı alacak
Et ve Süt Kurumu...
Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi tekne satacak
Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi...
Kat karşılığı inşaat yapım ihalesine davet
Kat karşılığı inşaat yapım...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bingöl'de güneş ve sudan 2 milyar kilovatsaat elektrik üretildi

Bingöl'de, Aşağı Kaleköy Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi'nde su ve güneşten 2 yılda 2 milyar 200 bin kilovatsaat elektrik üretildi.

27 Ocak 2023 Cuma 15:14
Bingöl'de güneş ve sudan 2 milyar kilovatsaat elektrik üretildi

BİNGÖL - Genç ilçesi sınırlarındaki Murat Nehri'nde 2020'nin ilk çeyreğinde faaliyete geçen Aşağı Kaleköy Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi'nde, hidroelektriğe entegre 1100 dönüm atıl arazide 200 bin fotovoltaik panel bulunuyor.

Tesisin işletme müdürü Serhat Küçüktorun, AA muhabirine, hibrit santralde birden fazla kaynaktan yararlanarak elektrik üretildiğini söyledi.

Tesislerinde 4 ünite bulunduğunu ve kurulu güçlerinin 500 megavat olduğunu dile getiren Küçüktorun, güneş enerjisi santralindeki yaklaşık 200 bin panelden 1 saatte 80 megavat üretim yapıldığını belirtti.

"İthalatın önüne geçmiş oluyoruz"

Tesiste geçen yıl yaklaşık 1 milyar kilovatsaat elektrik üretildiğini ifade eden Küçüktorun, kuruluştan bu yana da yaklaşık 2 milyar 200 bin kilovatsaat üretim gerçekleştirildiğini bildirdi.

"Ürettiğimiz bu enerji 190 bin ton petrole, 250 milyon metreküp doğal gaza tekabül etmektedir. Biz bu temiz enerjiyi üreterek ithalatın da önüne geçmiş oluyoruz." diyen Küçüktorun, geçen yılki üretimin yüzde 12'lik kısmının güneş enerjisi tesisinde, kalanının da hidroelektrik santralinde yapıldığını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BingölElektriküretim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de 440 büyük ova özel koruma kalkanına sahip
Türkiye'de 440 büyük ova özel koruma kalkanına sahip
"Doğal gaza yapılan indirimler enflasyonla mücadelede önemli bir rol oynayacak"
"Doğal gaza yapılan indirimler enflasyonla mücadelede önemli bir rol oynayacak"
Türk çayı ihracatı son 5 yıldır hız kesmiyor
Türk çayı ihracatı son 5 yıldır hız kesmiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Türkiye enflasyonu üretimle yeniyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Türkiye enflasyonu üretimle yeniyor
BOTAŞ'tan doğal gaz tasarrufu paylaşımı
BOTAŞ'tan doğal gaz tasarrufu paylaşımı
Hisarcıklıoğlu'ndan AB'ye "vize ve taşıma kotası"na çözüm bulma çağrısı
Hisarcıklıoğlu'ndan AB'ye "vize ve taşıma kotası"na çözüm bulma çağrısı
Çiftçilere tarımsal destek ödemesine bugün başlanıyor
Çiftçilere tarımsal destek ödemesine bugün başlanıyor
Doğal gazda sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirime gidildi
Doğal gazda sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirime gidildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Yürüttüğümüz çalışmalarla Türkiye'nin yolunu açıyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Yürüttüğümüz çalışmalarla Türkiye'nin yolunu açıyoruz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi