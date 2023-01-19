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Bilişim Vadisi, girişimcileri Avrupa'ya açmak için Berlin'de saha araştırmasına çıktı

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen:  "Ekonomi, sanayi dönüşüyor. Türkiye olarak bu dönüşümü yakalamamız gerekiyor"

19 Ocak 2023 Perşembe 14:48
Bilişim Vadisi, girişimcileri Avrupa'ya açmak için Berlin'de saha araştırmasına çıktı

Ekosistemindeki girişimcilerin Avrupa'ya açılabilmesine olanak sağlamak adına önemli bir projeyi hayata geçirmeyi planlayan Bilişim Vadisi, Almanya'nın başkenti Berlin'de saha araştırmasına çıktı.
Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde düzenlenen toplantıda, konunun taraflarıyla projenin detaylarını paylaştı.
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Almanya arasındaki beşeri ilişkiler ve bunun ekonomi için önemine işaret etti. Her şeyin başının ekonomi olduğunu belirten Şen, ekonominin sürekli güncellenmesine ve gelişmesine vurgu yaptı.
Şen, ekonomide sürekli bir çağ dönüşümü olduğunu aktararak, bilişim ve veri çağıyla bu dönüşümlerin artık çok hızlı olmaya başladığını ifade etti.
Bundan sonra gelecek olan nesillerin daha hızlı dönüşümlere maruz kalacağını belirten Şen, "Ekonomi, sanayi dönüşüyor. Türkiye olarak bu dönüşümü yakalamamız gerekiyor. Yakalayanlar yakalamayanlar arasında çok büyük fark olacak. Bilişim Vadisi ile Türkiye, bunu yakalamak için büyük bir girişim başlattı." diye konuştu.
- "Birlikte başarabiliriz"
Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu da toplantıya katılan yapay zeka, yazılım, FinTech, oyun, sanal gerçeklik, teslimat ve benzeri diğer teknoloji alanındaki girişimciler ve yöneticilere projeleri ve vizyonları ile ilgili bir sunum yaptı. 
 İbrahimcioğlu, "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonu kapsamında hareket ederek Mega Teknoloji Koridoru kurmaya çalıştıklarını ifade etti.
Uçan araba gibi yeni teknolojileri yerli ve milli olarak geliştirmek, yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi ürün ve hizmetler sunmak için çalıştıklarını aktaran İbrahimcioğlu, Bilişim Vadisi olarak Milli Teknoloji Hamlesi'nin sivil teknolojiler alanında bir kaldıraç rolü üstlendiklerini vurguladı.
İbrahimcioğlu, Türkiye'nin önemli kurumlarının Bilişim Vadisi paydaşları olduğunu, bu kurumların Bilişim Vadisi'nin gücüne güç kattığını söyledi.
Nitelikli insan kaynağının ve hizmet alıcılarının yoğunlukta yaşadığı Almanya'da, girişimciler ve teknoloji alanında çalışanlarla bir araya gelmek istediklerini ifade eden İbrahimcioğlu, bunun için bir ekosistem oluşturulması için çalışacaklarını kaydetti.
İbrahimcioğlu, Bilişim Vadisi'nin gelecek vadeden projelere ve girişimlere yatırım yaptığını belirterek, "Birlikte başarabiliriz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bileşim VadisiBerlinAvrupaGirişimciAhmet Başar ŞenBüyükelçiTürkiye
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