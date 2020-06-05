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Berat Albayrak ekonomistlerle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomistlerle bir araya geldi. Berat Albayrak toplantıda yaptığı konuşmasında pandemi dönemi dikkat çekerek, "Gerçekten Türkiye dünya tarihinin en önemli salgını dediğimiz ve bu salgının iktisadın her alanında akademik olarak 'duruş' diye söylendiği, hiçbir şekilde tecrübe etmediğimiz bir döneme girdik. Ne tür tedbirler alacağınızı bilemediğiniz bir dönemi yaşadık. Ülkelerin kendi içinde genel ticaret içinde farklı algı süreçleri, farklı algı operasyonlarının olduğu bir süreci yaşadık. Türkiye olarak biz minimum etkilenmek için, yeni sistemle hızlı karar almanın getirdiği yönetimle Türkiye'nin pozitif ayrışarak geçirdiği bir dönem" dedi.

05 Haziran 2020 Cuma 14:55
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Berat Albayrak ekonomistlerle bir araya geldi

İSTANBUL - Albayrak, "Çok dinamik bir süreç bu. Çok kararlı, güçlü ve hızlı adımlar attık. Türkiye ekonomisini ortaya çıkan fırsatlar alanında pozitif ayrışacağını göreceğiz" diye konuştu. 


"BUGÜN İÇİNDEN GEÇTİĞİMİZ NOKTADA MALİ DİSİPLİN BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ OLDU"

Berat Albayrak açıklamalarının ardından toplantıya katılanların sorularını yanıtladı. Albayrak, "Bütçe açığında yüzde 3'ün kırmızı çizgi olduğunu söylediniz. Yeni dönemde kırmızı çizgi nedir? Varlık barışı gibi yeni kararlar var mı?" sorusuna, "Normal bir dünya ikliminden yola çıkarak tahminlerde bulunduk. Yıla da bütçe performansı olarak iyi başladık. Bugün içinden geçtiğimiz noktada mali disiplin bizim kırmızı çizgimiz oldu. Ama olağanüstü durumdan geçerken bütçe açığı performansı önceliklerimiz aramızda değil. Dünyada küçülmelerin konuşulduğu ortamda bütçe açığı ön planda değil" dedi.

Berat Albayrak, ABD'de son günlerde yaşananlarla ilgili olarak ise "ABD'de yaşanan olaylar endişe verici. Biz de yakından izliyoruz" diye konuştu. 


ENFLASYON BEKLENTİLERİ 

Berat Albayrak, "Mayıs ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde geldi? Tahmin ve öngörüler değişti mi?"

şeklinde soruya ise, "Yıl ortasından sonra, Haziran'dan sonra enflasyonda ciddi bir değişim söz konusu. Tahminlerden yana çeyreklik gelişmeleri yakından takip ediyoruz" yanıtını verdi. 


KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI 

Berat Albayrak, kısa çalışma ödeneğinin ve işten çıkarma yasağı uzatılıp uzatılmayacağının sorulması üzerine, "Paydaşlarla görüşüyoruz. İstikrar, piyasanın mimimum etkilenmesi önemli. Bu manada çok geniş kapsamlı ciddi bir paket çalışması içinde Çalışma Bakanlığı'mız. Biz de katkıda bulunuyoruz. İstihdam kalkanı diyebileceğim bir paketle bir hazırlık içinde çalışma yürütüyoruz" diye konuştu. 


KREDİLERE İLGİ 

Bakan Albayrak, "Tatil, konut, otomotiv, çeyiz kredisinin ilk sinyalleri nedir? İlgi var mı?" sorusuna da "Bankalarımızdan ilk gelen rakamlarda bir çoğunda yoğun bir talep var. Ötelenen, ihtiyaç taleplerini desteleyecek rakamlar söz konusu. Konut rakamı 15 bini geçmişti 2 günde" yanıtını verdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakEkonomistler
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