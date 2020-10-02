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Belediyeler ile özel sektör forumda buluşacak

Belediyeler ile bu alanda faaliyet gösteren özel sektörü buluşturacak olan Marmara Urban Forum gelecek yıl düzenlenecek. Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, kamu alanında faaliyet gösteren işletmeler için forumun bir fırsat olacağını belirterek, “Türkiye’de özel sektörün en önemli müşterilerinden bir tanesi belediyelerdir. Forumda üreten ile yatırımcı buluşacak.” dedi.

02 Ekim 2020 Cuma 09:50
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Belediyeler ile özel sektör forumda buluşacak

2021yılında belediye konsolide bütçelerinin 150 milyar lirayı aşmasının beklendiğine dikkat çeken Arslan, “Özellikle büyükşehir belediyelerinin yabancı kaynaklı yeni kredi olanaklarına erişmesi ve bu kaynağın kamu yatırımları yoluyla iç pazarda kullanılması ekonominin canlanması için de önemli bir faktör olacak.” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, 2021 yılında Türkiye’nin en büyük belediyecilik organizasyonu olacağını belirttiği Marmara Urban Forum’da belediyelerin bu bütçeyi nasıl yöneteceklerinin tartışılacağını söyledi. Belediyelerin özel girişimler için önemli bir kaynak sağlayıcı olduğunu dile getiren Arslan “Türkiye’de özel sektörün en önemli müşterilerinden bir tanesi belediyelerdir. Kamu hem çalıştırdığı personel hem de yaptığı yatırımlarla ekonomik kalkınmanın başat aktörlerinden bir tanesidir.” diye konuştu.

ÖZEL SEKTÖR İÇİN REKABET ORTAMI YARATACAĞIZ

Marmara Belediyeler Birliğinin de kamunun ortak menfaatleri gereği hareket ettiğini belirten M. Cemil Arslan, 2021 yılında düzenlenecek olan forumda kamu alanında faaliyet gösteren işletmeler için bir fırsat olacağını ifade etti. Forumda üreten ile yatırımcıyı buluşturacaklarını belirten Arslan “Özel sektör tamamen adil, rekabet edilebilir, şeffaf bir ortamda ürünlerini sergilemeli. Şehirlerimiz için en iyi çözümler ortaya çıkmalı ki daha inovatif çözümler ortaya çıkabilsin. Biz girişimcilerimizin şehirlerimiz için dünyanın en iyi çözümlerini sunacağına inanıyoruz. Önümüzdeki yıl yapacağımız Marmara Urban Forum’da da belediyelerle bu alanda faaliyet gösteren ticari işletmeleri buluşturacağız. Üretenleri ayakta tutmalıyız ki şehirlerimiz de gelişmeye devam etsin.” şeklinde konuştu.

YATIRIM YAPILAN BELEDIYE HİZMETLERİ/SEKTÖRLER

M. Cemil Arslan, en çok yatırım yapılan başlıca belediye hizmetleri ve sektörlerin "enerji, itfaiye aracı temini, termik santral, atık yönetimi/geri dönüşüm tesisleri, sürdürülebilir şehirler, kentsel altyapı, raylı sistem/tramvay aracı, otobüs alımı, akıllı şehir teknolojileri vb." olduğunu belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MarmaraBelediyelerSektörFuarForm
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