BEDAŞ’tan uyarı: Elektrikte 'güç aşımına' dikkat

İSTANBUL - Elektrik tüketicilerinin sistemden bağlantı anlaşmalarının üzerinde güç çekmesi, elektrik altyapısında ağır hasara neden olurken tüketicilerin can ve mal güvenliğini de tehdit ediyor. İstanbul Avrupa Yakası’nda 5,3 milyondan fazla tüketiciye dağıtım hizmeti veren BEDAŞ, elektrik arızalarının yaklaşık yüzde 20’sinin ana kaynağı olan ‘güç aşımı’ konusunda tüketicileri dikkatli olmaya çağırırken, böyle bir durumda neler yapılması gerektiği konusunda bilgilendirmede bulundu.

Her geçen gün büyüyen ve gelişen İstanbul’un Avrupa Yakası’nda 2021 yılında elektrik tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 6,2 artarak 27,5 milyar kWh’ye ulaştı. Artan talebi karşılamak, 5,3 milyondan fazla tüketiciye kesintisiz ve kaliteli enerji sunmak hedefiyle yatırım, bakım ve onarım çalışmalarına devam eden Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), elektrik arızalarının yaklaşık yüzde 20’sinin ana kaynağı olan ‘güç aşımına karşı’ da tüketicileri dikkatli olmaya çağırdı.

GÜÇ AŞIMININ DEVAMI ‘USULSÜZ ELEKTRİK KULLANIMINA’ GİRİYOR

Bazı tüketicilerin bağlantı gücünün üzerinde güç çekmesi nedeniyle, kablo ve trafoların üzerindeki yükü artıran güç aşımı; can ve mal güvenliği riski yaratan yangın ve patlamalara da yol açabiliyor. Bu nedenle hem enerji altyapısının sağlıklı çalışması hem de oluşabilecek tehlikeleri önleyebilmek adına tüketicilerin bağlantı gücünü aşmaması büyük önem taşıyor.

Şirket olarak bu tür olaylara karşı gerekli tüm önlemleri alan BEDAŞ, tüketicilerin bu konuda bilinçlenmesine de katkı sunmayı hedefliyor.

BEDAŞ’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, abonelere ilk bağlantı anlaşmasında tahsis edilen kapasitesi, kullanıcının ‘bağlantı gücünü’ oluşturduğuna işaret edilerek, “Ancak zamanla tüketilen elektrik miktarı arttığı halde, güç artışına gidilmeyebiliyor. Oysa mevzuata göre tüketici, dağıtım şebekesine bağlı bağlantı gücünü, sistemin güvenliği üzerinde risk oluşturacak şekilde iki dönem üst üste yüzde 20 aştığında dağıtım bağlantı anlaşması hükümleri ihlal edilmiş sayılır. Bağlantı Sistem Kullanım Yönetmeliği’ne göre bildirim tarihinden itibaren; 30 gün içerisinde güç artırımı talebinde bulunmayan ve 6 aylık süre içerisinde anlaşma gücünü tekrar yüzde 20’den fazla ihlal eden tüketiciler ‘usulsüz elektrik’ enerjisi tüketmiş oluyor. Usulsüz elektrik tüketimi de yasalara göre suç olup, cezai yaptırımları var. Bu noktada tüketicilerin gelen uyarı mesajlarına çok dikkat etmesi ve bu tarz bildirimlerden sonra hizmet aldıkları dağıtım şirketinden güç artış talebinde bulunması gerekiyor” değerlendirilmesinde bulunuldu.

BÖLGELERİNDEKİ TÜKETİCİLERİ DE MAĞDUR EDİYORLAR



Aşırı yük çekilmesinden dolayı bazı noktalarda kablo ve trafoların mevcut kapasitelerinin üzerinde hizmet vermek zorunda kaldığına işaret edilen açıklamada, “Bu şekilde usulsüz elektrik tüketiminden dolayı can ve mal güvenliği riski yaratan yangın, patlama gibi olaylar yaşanabilir. Bu ihlal aynı zamanda dağıtım şebekesinde ve bağlantı hatlarında da sık sık arızaların oluşmasına, tüketicinin ve civar sakinlerinin elektrik kesintisi yaşamasına neden olabiliyor” denilerek, güç aşımı konusunda tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktalar ise madde madde şöyle özetlendi.

“Tüketici bağlantı gücünü aşmamaya özen göstermeli.

“Eğer güç aşımı yapıldıysa ve iki defa üst üste yüzde 20’den fazla sistemden güç çekildiyse yetkili elektrik fen adamı (mühendis ya da tekniker / teknisyen) aracılığıyla güç artışı talebinde bulunmalı.

“Güç aşımı ihbarı aboneye ulaştığında en yakın Müşteri Operasyon ve Destek Merkezi’ne giderek detaylı bilgi alınmalı.