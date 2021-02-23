BEBKA’dan ekonomiye 36 milyon TL kaynak

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - BEBKA, kalkınma çalışmaları kapsamında 2021’de destek programlarına 36 milyon TL kaynak ayırdı. Genel Sekreter M. Zeki Durak, Bursa, Eskişehir ve Bilecik’in kendi arasında ve diğer bölgelere kıyasla gelişmişlik farklarını azaltmaya odaklandıklarını söyledi. Bursa, Eskişehir ve Bilecik’i kapsayan bölgede kamu, özel sektör, sivil toplum ve üniversiteler arasında koordinasyon ve işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), bu yıl mali destek programlarına36 milyon TL kaynak ayırdı. Genel Sekreter M. Zeki Durak, 2021 Çalışma Programı’nın onaylandığını belirterek yoğun bir proje dönemine hazır olduklarını söyledi.

YENİ ÇAĞRIYA ÇIKILACAK

Geçmişte olduğu gibi bu yıl da teknik destek, fizibilite desteği ve proje teklif çağrılarını planladıklarını belirten M. Zeki Durak,“Proje teklif çağrısı yöntemiyle kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik mali destek programları yürütüyoruz. 31 Ocak’ta başvuruları sona eren Yenilik Verimlilik, Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi ve Kırsalda Ekonomik Kalkınma alanlarında toplam 50 milyon lira tutarındaki BEBKA 2020 Yılı Mali Destek Programlarının uygulama aşamasına bu yıl geçilecek. Yılsonunda ise Turizm Mali Destek Programı ve Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı ile 14 milyon TL tutarında yeni bir çağrıya çıkılacak. Yine bu yıl Bölgesel Girişim Sermayesi Desteği ile Enerji ve Kaynak Verimliliği Finansman Desteği şeklinde iki yeni program ilan etmeyi planlıyoruz. Teknik destek ve fizibilite desteğine ayırdığımız bütçelerle toplam destek tutarı 36milyon lirayı aşacak. Bunlara ek olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızca yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı SOGEP için ön başvuru süreci de 28 Şubat Pazar gününe kadar sürecek” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMA PROGRAMI ONAYLANDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından BEBKA’nın 2021 Yılı Çalışma Programı’nın onaylandığını kaydeden Genel Sekreter M. Zeki Durak, “Onaylanan planlamayla birlikte 3 ana program belirlendi. Yenilik ve Verimlilik Sonuç Odaklı Program’da bölgemizde raylı sistemler, makine-metal, otomotiv, havacılık, mobilya, seramik, mermer, tekstil ve teknik tekstil sektörlerde Ar-Ge ve yenilik odaklı, sürdürülebilir ve rekabetçi üretim ile hizmet süreçlerinin yaygınlaştırılmasını, kaynakların verimli ve etkin kullanımının sağlanmasını amaçlıyoruz. Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı’nda da girişimcilik ekosisteminde yer alan girişimciler, yatırımcılar ve aracı aktörlerde kapasite artışını hedefliyoruz. Kırsal Kalkınma ve Turizm Tanıtım Sonuç Odaklı Program kapsamında ise Bölgesel Kırsal Kalkınma Stratejisi raporu hazırlayarak bölgede kırsal kalkınma alanında Ajans destekleri başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarının eşgüdüm içerisinde yürümesine katkı sağlayacağız” dedi.