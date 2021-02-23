Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1531
ALTIN
409.690
DOLAR
7.0333
STERLİN
9.9332
EURO
8.5489
Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli personel alacak
Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli...
Sinop İl Özel İdaresi 10 yıllığına otel kiralıyor
Sinop İl Özel İdaresi...
Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden taşınmaz satış ve kiralama ihale ilanı
Niğde Çevre ve Şehircilik...
Kırıkkale'de 136 adet arsa ihaleyle satışa sunuluyor
Kırıkkale'de 136 adet arsa...
Mülakatla 50 işçi alınacak
Mülakatla 50 işçi alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

BEBKA’dan ekonomiye 36 milyon TL kaynak

23 Şubat 2021 Salı 12:55
12 Okunma
BEBKA’dan ekonomiye 36 milyon TL kaynak

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - BEBKA, kalkınma çalışmaları kapsamında 2021’de destek programlarına 36 milyon TL kaynak ayırdı. Genel Sekreter M. Zeki Durak, Bursa, Eskişehir ve Bilecik’in kendi arasında ve diğer bölgelere kıyasla gelişmişlik farklarını azaltmaya odaklandıklarını söyledi. Bursa, Eskişehir ve Bilecik’i kapsayan bölgede kamu, özel sektör, sivil toplum ve üniversiteler arasında koordinasyon ve işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), bu yıl mali destek programlarına36 milyon TL kaynak ayırdı. Genel Sekreter M. Zeki Durak, 2021 Çalışma Programı’nın onaylandığını belirterek yoğun bir proje dönemine hazır olduklarını söyledi. 

YENİ ÇAĞRIYA ÇIKILACAK

Geçmişte olduğu gibi bu yıl da teknik destek, fizibilite desteği ve proje teklif çağrılarını planladıklarını belirten M. Zeki Durak,“Proje teklif çağrısı yöntemiyle kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik mali destek programları yürütüyoruz. 31 Ocak’ta başvuruları sona eren Yenilik Verimlilik, Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi ve Kırsalda Ekonomik Kalkınma alanlarında toplam 50 milyon lira tutarındaki BEBKA 2020 Yılı Mali Destek Programlarının uygulama aşamasına bu yıl geçilecek. Yılsonunda ise Turizm Mali Destek Programı ve Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı ile 14 milyon TL tutarında yeni bir çağrıya çıkılacak. Yine bu yıl Bölgesel Girişim Sermayesi Desteği ile Enerji ve Kaynak Verimliliği Finansman Desteği şeklinde iki yeni program ilan etmeyi planlıyoruz. Teknik destek ve fizibilite desteğine ayırdığımız bütçelerle toplam destek tutarı 36milyon lirayı aşacak. Bunlara ek olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızca yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı SOGEP için ön başvuru süreci de 28 Şubat Pazar gününe kadar sürecek” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMA PROGRAMI ONAYLANDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından BEBKA’nın 2021 Yılı Çalışma Programı’nın onaylandığını kaydeden Genel Sekreter M. Zeki Durak, “Onaylanan planlamayla birlikte 3 ana program belirlendi. Yenilik ve Verimlilik Sonuç Odaklı Program’da bölgemizde raylı sistemler, makine-metal, otomotiv, havacılık, mobilya, seramik, mermer, tekstil ve teknik tekstil sektörlerde Ar-Ge ve yenilik odaklı, sürdürülebilir ve rekabetçi üretim ile hizmet süreçlerinin yaygınlaştırılmasını, kaynakların verimli ve etkin kullanımının sağlanmasını amaçlıyoruz. Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı’nda da girişimcilik ekosisteminde yer alan girişimciler, yatırımcılar ve aracı aktörlerde kapasite artışını hedefliyoruz. Kırsal Kalkınma ve Turizm Tanıtım Sonuç Odaklı Program kapsamında ise Bölgesel Kırsal Kalkınma Stratejisi raporu hazırlayarak bölgede kırsal kalkınma alanında Ajans destekleri başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarının eşgüdüm içerisinde yürümesine katkı sağlayacağız” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
BEBKAdan Ekonomiye 36 Milyon TL Kaynak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
IoT pazarı 2021'de 520 milyar dolarlık hacme ulaşacak
IoT pazarı 2021'de 520 milyar dolarlık hacme ulaşacak
Kestane üreticilerinden BTSO'ya teşekkür ziyareti
Kestane üreticilerinden BTSO'ya teşekkür ziyareti
BTSO Başkanı İbrahim Burkay: TOGG'un Koltuk Ve Döşemesini Bursa'dan 2 Firma Yapıyor
BTSO Başkanı İbrahim Burkay: TOGG'un Koltuk Ve Döşemesini Bursa'dan 2 Firma Yapıyor
2021 yazında Türk turizmine tam destek 
2021 yazında Türk turizmine tam destek 
Alternatif turizmci, 2021'den ümitli
Alternatif turizmci, 2021'den ümitli
İş adamı Veysel Beri: Hedefimiz Dünya'da öncü olmak!
İş adamı Veysel Beri: Hedefimiz Dünya'da öncü olmak!
İş yerinde mobbinge Yargıtaydan özel karar
İş yerinde mobbinge Yargıtaydan özel karar
Turizm sektöründen destek çağrısı
Turizm sektöründen destek çağrısı
Bakan Elvan: Esnafımızı yalnız bırakmayacağız
Bakan Elvan: Esnafımızı yalnız bırakmayacağız

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma