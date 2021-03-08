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BEBKA eliyle 3 bin ton atık ürüne dönüştü

08 Mart 2021 Pazartesi 12:01
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BEBKA eliyle 3 bin ton atık ürüne dönüştü

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Birbirine yakın iki bağımsız endüstriyel işletme arasında madde ve enerji değişimi olarak tanımlanan endüstriyel simbiyoz konusunda BEBKA’nın destekleri artarak devam ediyor. Genel Sekreter M. Zeki Durak, desteklerle ihracatını artıran firmalar olduğunu açıkladı. Birbirine fiziksel olarak yakın olup, normalde birbirlerinden bağımsız çalışan iki veya daha fazla endüstriyel işletmenin bir araya gelerek hem çevresel performansı hem de rekabet gücünü artıracak uzun süreçli ortaklıklar kurması ve dayanışma içinde çalışmasını temsil eden endüstriyel simbiyoz konusunda Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın(BEBKA) çalışmaları, meyvelerini vermeye devam ediyor.

1.4 MİLYON TL DESTEK SAĞLANDI.

Ar-Ge, inovasyon ve kümelenme faaliyetlerinin yanı sıra, yeni iş alanları yaratma potansiyeli ile girişimciliği ve bölgesel kalkınmayı da destekleyen bir yaklaşım olarak ortaya çıkan endüstriyel simbiyoz projeleri hakkında bilgi veren BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, Bölgemizde 2018 yılında başlayan ve 2020 sonu itibarıyla tamamlanan 4 firmanın yürüttüğü endüstriyel simbiyoz projeleri, çalışmalarımızın meyvelerini net olarak görmemizi sağladı. BEBKA bu 4 firmaya yaklaşık 1.4 milyon TL destek sağladı, ancak bu firmaların yıllık kazanç artışları 80 milyon TL olarak bekleniyor dedi.

İHRACATLARINI ARTIRDILAR.

Endüstriyel kaynaklı çevresel problemlerin önüne geçerek ekonomik getiri sağlamayı da amaçladıklarını kaydeden Durak, “BEBKA uhdesinde başlatılan 4 proje ile 23 kişi istihdam edildi. Keza yıllık 3 bin ton atık, bertaraf edilmek yerine bir ürüne veya hammaddeye dönüştürüldü. PVC ve ahşap atıklarından plywood, maden atıklarından duvar kaplaması ve doğal taş halı üretildi. Yeni ürünleriyle marka başvurusu yapan, ihracat oranlarını arttıran firmalar oldu. Sonuç itibariyle gelinen nokta, ne kadar isabetli bir projenin hayata geçirildiğini bizlere göstermiş oldu. Yeni projelerle daha ileri seviyelerde başarılar elde etme yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini de kullandı.

DÖNGÜSEL EKONOMİ HAFTASI.

1–5 Mart tarihlerinde Hedefler için İş Dünyası Platformu tarafından düzenlenen ‘Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası’ etkinliklerinde destek alan projelerden biri, iyi uygulama örneği olarak yer alırken Ajans çalışmaları da ‘Döngüsel Ekonomi’ye Bölgesel Yaklaşım ve Kaynak Verimliliği’ panelinde paylaşıldı.

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BEBKA Eliyle 3 Bin Ton Atık ürüne Dönüştü
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