Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
BDDK'dan swap hamlesi
BDDK'dan swap hamlesi
İngiltere'de son 24 saatte 737 ölüm
İngiltere'de son 24 saatte 737...
Meteoroloji'den hava sıcaklıklarıyla ilgili açıklama
Meteoroloji'den hava sıcaklıklarıyla ilgili açıklama
İngiltere Başbakanı Johnson taburcu edildi
İngiltere Başbakanı Johnson taburcu edildi
Yasağı ihlal eden 18 bin 770 kişiye işlem yapıldı
Yasağı ihlal eden 18 bin...
İş fırsatları için hemen tıkla!

BDDK'dan swap hamlesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 9 Şubat'ta yüzde 10'a indirdiği TL swap işlemlerinde limiti yüzde 1.0'e çekti.

13 Nisan 2020 Pazartesi 00:18
0 Okunma
BDDK'dan swap hamlesi
BDDK, bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 1.0’i ile sınırlandırılması kararı aldı.

BDDK'dan yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, 09/02/2020 tarihli basın açıklamamızda, konsolidasyona tabi yurtdışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 10’u ile sınırlandırılmasına, sınırlamaya dahil edilen işlemlerin hesaplamasında 90 ilâ 360 gün vadeli işlemlerin yüzde 75, 360 gün ve üzeri vadeli işlemlerin ise yüzde 50 oranında dikkate alınmasına, söz konusu oranın günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanması uygulamalarına devam edilmesine, mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesi yönünde karar alındığı hususu kamuoyu ile paylaşılmıştır" denildi ve şu kararın alındığı belirtildi.

"COVID-19 salgını nedeniyle küresel piyasalardaki dengesizlikler ve risklerin artmış olması nedeniyle, söz konusu risklerin yönetilmesi ve finansal istikrarın korunmasına yönelik olarak atılan adımların ve alınan tedbirlerin etkinliğini artırmak bakımından yapılan değerlendirme sonucunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 12/04/2020 tarihli ve 8989 sayılı Kararı ile bankaların, yurt dışı yerleşiklerle vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri yukarıda belirtilen işlemler için:

- Özkaynakların yüzde 10’u nispetinde belirenmiş olan sınırlamanın, yüzde 1 olarak yeniden belirlenmesine,

- Sınırlamaya dahil edilen işlemlerin hesaplamasında kullanılan vadeye göre farklı dikkate alınma oranları uygulamasının kaldırılmasına,

- Söz konusu işlemlerin anlaşılan vadeden önce her ne sebeple olursa olsun bozulmak istenmesi, veya vadesinin uzatılmasının istenmesi durumunda Kurumun yazılı onayının alınmasına,

- Yukarıda belirtilen diğer hususların aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir."

BDDK açıklamasında, 18 Aralık 2019 tarihli basın açıklamamızda da; "konsolidasyona tabi yurtdışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadesine yedi gün veya daha kısa süre kalan, vadede TL satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamının, en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 10’unu geçemeyeceği, söz konusu oranın günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacağı, opsiyon işlemlerinin hesaplamada delta eşdeğeri ile dikkate alınacağı, valör tarihi işlem tarihinden sonra olan (ileri valörlü) türev işlemlerin, hesaplamada valör tarihi itibarıyla dikkate alınacağı ve mevcut aşım giderilinceye kadar aşım bulunan vade aralığında işlem yapılmayacağı yönünde karar alındığı" anımsatılarak, şöyle denildi:

"Ancak, benzer şekilde COVID-19 salgınının yol açtığı finansal risk artışınının ve

ekonomimize yönelik diğer risklerin yönetilmesi için atılan adımları ve alınan tedbirleri

desteklemek açısından yapılan değerlendirme sonucunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 12/04/2020 tarihli aynı Kararı ile bankaların, yurt dışı yerleşiklerle vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri yukarıda belirtilen işlemler için:

- Söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranının hiçbir takvim gününde

       - vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 1’i,

       - vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 2’yi

       - vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 10’u

geçmemesine,

- Her ne sebeple olursa olsun söz konusu işlemlerin anlaşılan vadeden önce bozulmak istenmesi, veya vadesinin uzatılmasının istenmesi durumunda Kurumun yazılı onayının alınmasına,

- Yukarıda belirtilen diğer hususların aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
BBDLLSwap
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Selçuk: Sosyal yardımlarda kadınlara ödenen miktarlarda artışa gittik
Bakan Selçuk: Sosyal yardımlarda kadınlara ödenen miktarlarda artışa gittik
Bakan açıkladı! Haftaya raflardaki yerini alacak
Bakan açıkladı! Haftaya raflardaki yerini alacak
Meyve sebzede ihracat artışı
Meyve sebzede ihracat artışı
"Koronavirüs öncesi ve sonrası çok farklı olacak"
"Koronavirüs öncesi ve sonrası çok farklı olacak"
Hükümet Destek paketi açıkladı, ihtiyaç kredi kullanımı arttı
Hükümet Destek paketi açıkladı, ihtiyaç kredi kullanımı arttı
Hasadı kendileri yapacak çay üreticileri gün sayıyor
Hasadı kendileri yapacak çay üreticileri gün sayıyor
Güler Sabancı: Dünya çok büyük bir sınav verirken, rehberimizin bilim olmalı
Güler Sabancı: Dünya çok büyük bir sınav verirken, rehberimizin bilim olmalı
Covid-19 ikinci el araç fiyatlarını ortalama yüzde 4.5 düşürdü
Covid-19 ikinci el araç fiyatlarını ortalama yüzde 4.5 düşürdü
SGK Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik
SGK Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı