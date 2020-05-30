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BDDK'dan 18 bankaya ceza

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), müşteri şikayetleri üzerine, 18 bankaya toplam 102.1 milyon lira idari para cezası uygulanığını açıkladı.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:30
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BDDK'dan 18 bankaya ceza

BDDK'dan yapılan açıklamada, Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından iletilen şikayetlerin incelendiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Bu kapsamda, şikayete konu bankalar hakkında Kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen Raporda yer alan tespitlere ilişkin olarak Kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 29.05.2020 tarihli ve 9039 sayılı Kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 148 inci maddesinin (b) bendi uyarınca 18 bankaya toplam 102.1 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu şikayetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
BBDKBankaCeza
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