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Bayburt'ta belediyenin kurduğu fabrika hem işçiye hem çiftçiye kazandırıyor

Bayburt'ta belediyenin açtığı fabrikada çiftçiden temin edilen sebze ve meyvelerle üretilen turşu, marmelat ve meyve çayları, çevre illere de gönderiliyor.

13 Nisan 2023 Perşembe 13:18
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Bayburt'ta belediyenin kurduğu fabrika hem işçiye hem çiftçiye kazandırıyor
Bayburt

Bayburt Belediyesi, kentte hem istihdam sağlanması hem de yörede yetişen sebze meyve gibi ürünlerin ekonomiye kazandırılması amacıyla Kasım 2022'de Yöresel Ürünler ve Turşu Fabrikası'nı açtı.

Şingah Mahallesi'nde yaklaşık 1000 metrekare alan üzerine kurulu fabrikada, çeşitli turşuların yanı sıra marmelat ve meyve çayları üretilerek "Bay-tat" markasıyla piyasaya sürülüyor.

Üretim için gerekli sebze ve meyveyi tarladan satın alarak yöre çiftçisine de kazandıran fabrikanın ürünleri, Bayburt'un yanı sıra çevre illerdeki market ve bakkallarda satışa sunuluyor.

İlk etapta 73 çiftçiden alınan ürünlerle 75 ton üretim yapılan fabrikada, yıllık yaklaşık 250 ton üretim hedefleniyor.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yörede yetiştirilen ürünlerle marmelat ve turşu üretiminin devam ettiğini, kuşburnu ve yaban elması çaylarının da olduğunu söyledi.

İlk etapta 25 kişi istihdam ettiklerini belirten Pekmezci, "İlerleyen zamanda bir taraftan çalışan sayısını artırıp diğer yandan da ürettiklerimizi birkaç katına çıkararak bu şehre istihdam ve ekonomik anlamda girdi sağlamak istiyoruz." dedi.

Pekmezci, fabrikanın ürünlerinin yöre halkı tarafından beğenildiğini, Trabzon, Erzurum ve Erzincan pazarından da yoğun talep aldıklarını ifade etti.

İhracata yönelik çalışmalar yapılacak

Gelecek yıl üretim kapasitesini artırarak ihracata yönelik çalışmalar yapacaklarını kaydeden Pekmezci, "Yöresel Ürünler Fabrikamız, modern, çağdaş anlamda bir fabrika. Ürünlerimizi ISO belgeli, helal sertifikalı ve halkımızın damak zevkine uygun doğal olarak üretiyoruz." diye konuştu.

Fabrikada gıda mühendisi olarak çalışan Fatma Kübra Altuncu da mesleği gereği kentte iş bulmasının zor olduğunu ancak fabrikada işini büyük mutlulukla yaptığını söyledi.

Üretime yönelik yatırımlarla kentin ekonomik ve sosyal olarak geliştiğini vurgulayan Altuncu, belediyenin bu yatırımıyla yöre halkının iş imkanı bulduğunu ve çiftçilere de büyük katkı sağlandığını dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
YöreselürünlerveturşufabrikasıBayburtBelediyeBaşkanıHüsnüPekmezci
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