Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Komedyen Raif Akyüz Yeni Döneme Hazır
Yeni Döneme Hazır
Faruk Kırlı “Yeniden Doğuş” Sergisi
“Yeniden Doğuş” Sergisi
Lara 15 Kilo Verdi!
Lara 15 Kilo Verdi!
Zeki Güner ve Yonca Lodi’den Düet Müjdesi
Zeki Güner ve Yonca Lodi’den...
ONU VURABİLİRDİM!
ONU VURABİLİRDİM!
İş fırsatları için hemen tıkla!

Başvurular elektronik ortamda yapabilecek!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden başlattıkları elektronik belge uygulaması ile şirket yetkililerinin ihtiyaç duydukları ticaret sicili belgelerine ilişkin başvurularını elektronik ortamda yapabileceğini ve harç bedellerini ödeyebileceğini açıkladı.

10 Haziran 2020 Çarşamba 16:12
0 Okunma
Başvurular elektronik ortamda yapabilecek!

ANKARA - Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bakanlığın ticarete yönelik dijital dönüşüm çalışmalarına bir yenisini daha eklediklerini bildirdi. MERSİS üzerinden başlattıkları elektronik belge uygulaması ile şirket yetkililerinin ihtiyaç duydukları ticaret sicili belgelerine ilişkin başvurularını elektronik ortamda yapabileceğini ve harç bedellerini ödeyebileceğini kaydeden Pekcan, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla Ankara, İstanbul ve İzmir Ticaret Sicili Müdürlüklerimizde hayata geçirilen ve kısa sürede tüm müdürlüklerimizde devreye alınacak e-belge uygulaması ile işlemler hızlı bir şekilde tamamlanabilecek ve Ticaret Sicili Müdürlüklerimizdeki yoğunluk asgari düzeye indirilecek. Diğer taraftan anonim şirketlerin genel kurul toplantıları için Bakanlık temsilcisi görevlendirme işlemleri de MERSİS üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. İç ticaretin dijitalleşmesine, vatandaşlarımızın talep ettikleri hizmete daha kolay, şeffaf, hızlı, güvenli şekilde ulaşmasına katkı sağlayacak bu çalışmalarımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar PekcanMerkezi Sicil Kayıt SistemiElektronik Belge UygulamasıTicaret Sicil Belgesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşsizliğe çözüm sektörler arası geçiş olmalı
İşsizliğe çözüm sektörler arası geçiş olmalı
TÜİK - İşsizlik Mart döneminde yüzde 13.2
TÜİK - İşsizlik Mart döneminde yüzde 13.2
Dolar 6.78 lirada
Dolar 6.78 lirada
Faizler düştü, ev satışları patladı
Faizler düştü, ev satışları patladı
BDDK'dan taksit sayısı kararı: 18 aya çıkartıldı
BDDK'dan taksit sayısı kararı: 18 aya çıkartıldı
Bakan Albayrak: Yabancı yatırımcılar daha kolay erişebilecek
Bakan Albayrak: Yabancı yatırımcılar daha kolay erişebilecek
Bakan Pekcan: Vergi istisnası sunacağız
Bakan Pekcan: Vergi istisnası sunacağız
AVM mağaza ciroları yüzde 150'ye varan oranda arttı
AVM mağaza ciroları yüzde 150'ye varan oranda arttı
Dolar 6.78 lirada
Dolar 6.78 lirada

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı