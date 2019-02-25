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Başkentteki tanzim satış noktalarında bakliyat satışı başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce 30 noktada kurulan tanzim satış noktalarında, yarın bakliyat satışlarına da başlanacağı açıklandı.

Başkentteki tanzim satış noktalarında bakliyat satışı başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce 30 noktada kurulan tanzim satış noktalarında, yarın bakliyat satışlarına da başlanacağı açıklandı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:47
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Başkentteki tanzim satış noktalarında bakliyat satışı başlıyor

ANKARA - Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; başkentin 30 noktasına kurularak, 10 çeşit sebzenin uygun fiyatla satışa sunulduğu tanzim satış noktalarında, yarından itibaren bakliyat satışına da başlanacağı belirtildi. Haftanın 7 günü açık olan tanzim satış noktalarında nohut, pirinç ve yeşil mercimek ile elma satışı gerçekleştirilecek. Bakliyat ürünleri, 2 kilogramlık paketler halinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nden temin edilecek. İlk kez satış noktalarındaki tezgahlara çıkarılacak elma ise kilosu 3 liradan satılacak.

DHA

Son Güncelleme: 25.02.2019 13:50
Anahtar Kelimeler:
Tanzim Satış NoktalarıBakliyatAnkara Büyükşehir Belediyesi
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