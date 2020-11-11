Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1255
ALTIN
488.056
DOLAR
8.0732
STERLİN
10.7621
EURO
9.5206
Bryant Dunston'ın ismi ölümsüzleştirildi
Bryant Dunston'ın ismi ölümsüzleştirildi
Emre Sakçı'dan anlamlı mesaj
Emre Sakçı'dan anlamlı mesaj
Bilinçsiz kullanılan 'aspirin' ölüme bile neden olabilir
Bilinçsiz kullanılan 'aspirin' ölüme bile...
“Çocuğunuz yemek yemiyorsa nedeni ‘pamukçuk’ olabilir”
“Çocuğunuz yemek yemiyorsa nedeni ‘pamukçuk’...
Bursaspor maçlara hızlı başladı, sonunu getiremedi
Bursaspor maçlara hızlı başladı, sonunu...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Başka hesaba ücretsiz para transferi imkanı

Para transferi ve ödeme hizmetleri sunan Papara, hizmetlerine IBAN ile para transferi özelliği eklediğini duyurdu. Buna göre, sözleşmeli hesap sahipleri başkalarının IBAN’ına ücretsiz para transferi gerçekleştirebilecek.

11 Kasım 2020 Çarşamba 13:53
2 Okunma
Başka hesaba ücretsiz para transferi imkanı

İSTANBUL - Papara, sözleşmeli hesap sahipleri için, başkalarının IBAN’ına ücretsiz ve 7/24 anında para transferi gerçekleştirme hizmeti başlattığını açıkladı. Hizmetle birlikte kullanıcılar, birkaç adımda başkalarının IBAN’ına ücretsiz para transferi yapabilecek. 

EFT SAATİ BEKLENMEYECEK

Yeni hayata geçen hizmet ile ilgili yapılan açıklamada, “Bankadan bankaya para transferlerinde işlem ücreti alınırken Papara’da IBAN’a transferde işlem ücreti ödenmiyor. Ayrıca, istenilen kişinin IBAN’ına 7/24 para transferi yapabilmek için banka hesabı olmadan da işlemler gerçekleştirilebiliyor. Kullanıcıları para transferi yapılan IBAN’ları kaydetme ve kayıtlı IBAN’lardan seçerek hızlıca gönderim yapabilme imkanı da sağlanıyor” ifadelerine yer verildi.  

Papara’dan IBAN’a TL olarak para transferi yapılabilecek anlaşmalı bankalar arasında; QNB Finans Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Vakıfbank, Akbank, ING Bank, Türkiye Finans Katılım Bankası ve Ziraat Bankası’nın yer aldığı bildirildi. Papara’dan IBAN’a döviz olarak para transferi yapılabilecek anlaşmalı bankalar arasında ise, Garanti Bankası ve QNB Finans Bankası yer aldığı açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Para Transferiödeme Hizmetleriücretsiz Para Transferi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yıllık 10 milyar metreküp Azerbaycan gazı Avrupa’ya arz edilecek
Yıllık 10 milyar metreküp Azerbaycan gazı Avrupa’ya arz edilecek
208 firmaya toplam 6 milyon 870 bin lira ceza
208 firmaya toplam 6 milyon 870 bin lira ceza
Bakan Dönmez: Rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırdık
Bakan Dönmez: Rüzgardan günlük elektrik üretim rekoru kırdık
Yurt dışına çıkacak dövize engel oluyor
Yurt dışına çıkacak dövize engel oluyor
Bakan Pakdemirli: Çin'e ilk kez kanatlı et ve ürünleri ihracatı başladı
Bakan Pakdemirli: Çin'e ilk kez kanatlı et ve ürünleri ihracatı başladı
Hava yoluyla ekimde 8.7 milyonu aşkın yolcu taşındı
Hava yoluyla ekimde 8.7 milyonu aşkın yolcu taşındı
Bakan Varank: Ekonomi politikalarımız devam edecek
Bakan Varank: Ekonomi politikalarımız devam edecek
Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 35'ini Beypazarı karşılıyor
Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 35'ini Beypazarı karşılıyor
Antalya Serbest Bölge, pandemide yüzde 6 büyüdü
Antalya Serbest Bölge, pandemide yüzde 6 büyüdü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma