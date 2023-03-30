Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 8 trilyon 357,9 milyar lira oldu

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 24 Mart itibarıyla 111 milyar 167 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 8 trilyon 246 milyar 690 milyon liradan 8 trilyon 357 milyar 857 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 130 milyar 814 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,33 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 9 trilyon 944 milyar 977 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri 1 trilyon 253 milyar 916 milyon lira oldu

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 24 Mart itibarıyla 19 milyar 362 milyon li

ra artışla 1 trilyon 253 milyar 916 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 385 milyar 844 milyon lirası konut, 62 milyar 28 milyon lirası taşıt ve 806 milyar 44 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 14 milyar 263 milyon lira artarak 1 trilyon 21 milyar 84 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 4,9 artışla 551 milyar 714 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 278 milyar 571 milyon lirası taksitli, 273 milyar 144 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 24 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 83 milyon lira azalarak 159 milyar 307 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 139 milyar 107 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 46 milyar 669 milyon lira artışla 1 trilyon 809 milyar 46 milyon lira oldu.

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Öte yandan Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 24 Mart ile biten haftada 145,9 milyar lira artarak 10 trilyon 212,7 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 24 Mart ile biten haftada 145 milyar 898 milyon 852 bin lira artarak 10 trilyon 212 milyar 739 milyon 46 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,7 artışla 5 trilyon 800 milyar 38 milyon 579 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,7 artarak 4 trilyon 15 milyar 105 milyon 912 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 221 milyar 643 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 186,5 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 24 Mart itibarıyla 1 milyar 665 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,5 artarak 1 trilyon 191 milyar 373 milyon 583 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,6 artışla 921 milyar 198 milyon 222 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 4,2 yükselişle 794 milyar 83 milyon 147 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 352 milyar 203 milyon 129 bin lirası konut, 49 milyar 41 milyon 739 bin lirası taşıt ve 790 milyar 128 milyon 715 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 24 Mart ile biten haftada 118 milyar 804 milyon 17 bin lira artarak 8 trilyon 67 milyar 96 milyon 107 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,1 artış kaydetti.