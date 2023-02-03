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Bakan Nebati: Mevcut veriler, enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktığımızı işaret etmektedir

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Mevcut veriler, enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktığımızı, önümüzdeki ayların çok daha iyi olacağını işaret etmektedir." ifadesini kullandı.

03 Şubat 2023 Cuma 14:29
Bakan Nebati: Mevcut veriler, enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktığımızı işaret etmektedir

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini değerlendirdi.

Enflasyonda kasımda başlayan düşüş eğiliminin ocakta da sürdüğüne dikkati çeken Bakan Nebati, aralıkta yüzde 64,27 seviyesinde gerçekleşen yıllık tüketici enflasyonunun, ocakta yüzde 57,68 seviyesine gerilediğini belirtti.

Nebati, şunları kaydetti:

"Mevcut veriler, enflasyonda en zorlu dönemi ardımızda bıraktığımızı, önümüzdeki ayların çok daha iyi olacağını işaret etmektedir. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümünü, yüksek enflasyon sorununu kalıcı bir şekilde çözen, küresel ticaretten daha fazla pay alan, geleceğe güvenle bakan, kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak refahını hızla artıran, dinamik ve çok güçlü bir ülke olarak kutlayacağız."

AA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye BakanıNureddin NebatiEnflasyonTüik
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