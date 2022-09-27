Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.305,61
ALTIN
973,76
DOLAR
18,50
STERLİN
19,96
EURO
17,82
Maltepe Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor
Maltepe Üniversitesi 14 Öğretim...
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim...
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi...
Bitlis Eren Üniversitesi 28 Sözleşmeli Personel alıyor
Bitlis Eren Üniversitesi 28...
Karabük Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel alıyor
Karabük Üniversitesi 58 Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakanlık desteğiyle 4 milyon dekar arazi modern sulamaya kavuştu

27 Eylül 2022 Salı 14:39
Bakanlık desteğiyle 4 milyon dekar arazi modern sulamaya kavuştu

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 81 ilde yürütülen 'Bireysel Modern Basınçlı Sulama Sistemi' projesi kapsamında 2007 yılından bu yana 42 bin 531 proje hibe kapsamına alınarak, 3 milyon 951 bin 280 dekar alan modern sulama sistemlerine kavuşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, 'Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı' kapsamında tarım arazilerini bireysel modern sulama sistemleri ile donatmak için ülke genelinde hibe desteği verilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda bakanlık, 2007 yılında başlattığı 'Bireysel Modern Basınçlı Sulama Sistemi' projelerine yüzde 50 hibe desteği veriyor. 81 il genelinde yürütülen proje kapsamında 2007 yılından bu yana 42 bin 531 proje hibe kapsamına alınarak, 3 milyon 951 bin 280 dekar alan modern sulama sistemlerine kavuşturuldu.

Hibe destekleriyle ülke genelinde yaygınlaştırılan tarla içi damla sulama, tarla içi yağmurlama sulama, tarla içi mikro yağmurlama sulama, tarla içi yüzey altı damla sulama, lineer veya center pivot sulama, tamburlu sulama, güneş enerjili sulama, tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri ve akıllı sulama sistemleri ile hem su tasarrufu sağlanıyor, hem de daha fazla verim elde ediliyor.

SON 3 YILDA 16 BİN 449 PROJEYE DESTEK

Modern sulama teknolojilerine hibe desteği son dönemde de artarak devam etti. Son 3 yılda 16 bin 449 proje ile 1 milyon 944 bin 252 dekarlık alan modern sulama sistemi ile sulanmaya başlandı. Bu 3 yıllık süreçte üreticilere toplam 549 milyon 81 bin TL hibe desteği ödemesi yapıldı. Böylece 2007 yılından bu yana verilen toplam hibe desteği 1 milyar 17 milyon 242 bin TL’ye ulaştı. 

EN BÜYÜK PAYI KONYA ALDI

Ülke genelinde verilen hibe desteğinden en büyük payı Konya aldı. Konyalı üreticilere bin 44 sulama projesi karşılığında 35 milyon 159 bin TL hibe ödemesi yapılarak, 148 bin 393 dekar araziye modern sulama sistemi kazandırıldı. Konya’nın ardından en çok hibe desteği Şanlıurfa ve Niğde illerine verildi. Şanlıurfa’ya 995 proje için 31 milyon 638 bin TL ödeme yapılırken, 122 bin 745 dekar araziye modern sulama sistemleri ile sulama suyu sağlandı. Niğde'de ise üreticilere 971 proje için 27 milyon 889 bin TL hibe desteği ödemesi yapılarak, 61 bin 381 dekar tarım arazisi modern sulama sistemine kavuşturuldu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakanlık DesteğiModern Sulama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eskişehir'de şeker pancarları fabrikaya teslim edilmeye başladı
Eskişehir'de şeker pancarları fabrikaya teslim edilmeye başladı
Toroslar EDAŞ'tan, Hatay’da 27 Milyon TL’lik yatırım
Toroslar EDAŞ'tan, Hatay’da 27 Milyon TL’lik yatırım
TMO Genel Müdürü Güldal: Fiyat oynamalarına karşı üretici sabretmeli
TMO Genel Müdürü Güldal: Fiyat oynamalarına karşı üretici sabretmeli
Bakan Muş: Hizmet ihracatında 68,5 milyar doları aşmayı öngörüyoruz
Bakan Muş: Hizmet ihracatında 68,5 milyar doları aşmayı öngörüyoruz
Bakan Nebati: Yıl sonunda enflasyonda düşüşü daha net hissetmeye başlayacağız
Bakan Nebati: Yıl sonunda enflasyonda düşüşü daha net hissetmeye başlayacağız
İTO Başkanı Avdagiç: Yerli ve milli ekonomiyi inşa edenlerle beraber yürüyeceğiz
İTO Başkanı Avdagiç: Yerli ve milli ekonomiyi inşa edenlerle beraber yürüyeceğiz
Ağustosta 111 bin 759 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
Ağustosta 111 bin 759 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
Türkiye, su ürünleri yetiştiriciliğinde 1'inci sırada
Türkiye, su ürünleri yetiştiriciliğinde 1'inci sırada
Togg fabrikasının zemin yükseltme aşamasında sona gelindi
Togg fabrikasının zemin yükseltme aşamasında sona gelindi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول