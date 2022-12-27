Bakan Yardımcısı Kacır: Türkiye kaynaklı yayınların etki değeri artış gösterdi

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "G-20 genelinde yapılan akademik çalışmaların etki değeri yıllar içinde sakin seyretmiş. Buna karşın Türkiye kaynaklı yayınların etki değeri önemli ölçüde artış gösterdi" dedi.



Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA) 59'uncu Genel Kurulu; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, TÜBA Başkanı Muzaffer Şeker ve üyelerin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi. Bakan Yardımcısı Kacır, TÜBA çalışma gruplarının faaliyetlerini takdirle takip ettiklerini söyledi. TÜBA tarafından çıkarılan yayınlara değinen Kacır, "Bu yıl yayımlanan 'Osmanlı İlmiye Sınıfı'nın Kıyafet Norm ve Giysileri' ve 'İslam Astronomisi ve Kopernik' isimli kitaplar da bilim tarihi anlamında medeniyet mirasımızın günümüze aktarımını sağlamakta. Yine TÜBA tarafından hazırlanan ve yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacak bir diğer eser de günümüzün geleceğe aktarılacağı kıymetli bir eser olacak. Bu eser 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin bilimsel çerçevesini ortaya koymakta. Bu çalışma yalnızca savunma sanayisinde değil; bilimde, sağlıkta, eğitimde, Ar-Ge'de 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin ortaya koyduğu vizyonu bilimsel bir bakış açısıyla ele almış oluyor. Asırlar boyu eskimeyecek bu eserde, 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin bilimsel çerçevesini toplumla paylaştık" diye konuştu.



'G-2O ORTALAMASININ ÜSTÜNDE'



G-20 ülkelerinin akademik yayın sayılarını ve performansını gösteren rapora atıfta bulunan Kacır, "G-20 genelinde yapılan akademik çalışmaların etki değeri yıllar içinde sakin olarak seyretmiş. Buna karşın Türkiye kaynaklı yayınların etki değeri önemli ölçüde artış gösterdi. 2012 yılında 0,68 olan etki göstergesi, 2020'ye gediğimizde 0,96'ya yükseldi. Yine Türkiye'den araştırmacıların yer aldığı uluslararası iş birlikli yayınlarda etki açsısından ülkemiz, G-20 ortalamasının oldukça üstünde bir performans ortaya koydu. Etki değeri son 2 yılda 1,30'dan 1,74'e yükseldi. Bu başarı şüphesiz siz değerli bilim insanlarımızın başarısı, sizlere canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



TÜBA Başkanı Muzaffer Şeker ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, 'Özbekistan Aziz Sancar Burs Programı Protokolü'nü imzaladı. Yılda 8 Özbekistanlı araştırmacının, Türkiye'de doktora sırasında ve doktora sonrasında yapacakları araştırma çalışmaları, 'TÜBA-TÜBİTAK Özbekistan Aziz Sancar Burs Programı' yoluyla desteklenecek. Prof. Dr. Aziz Sancar'ın, TÜBİTAK ve TÜBA'dan, bursla ilgili talebi olduğunu söyleyen TÜBA Başkanı Şeker, "Biz bu rica doğrultusunda çalışmalarımızı tamamladık ve nihayetinde doktora ve doktora sonrası programımızı açıklıyoruz. Bu vesileyle hocamızın bu öngörüsü ve kadirşinaslığına ve ayrıca TÜBİTAK Başkanı'mıza da teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.