Bakan Varank: Türkiye'yi Allah'ın izniyle dünyanın üretim üssü haline getireceğiz

NEVŞEHİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla büyütmekte, geliştirmekte kararlıyız. Türkiye'yi Allah'ın izniyle dünyanın üretim üssü haline getireceğiz" dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli ziyaretler için Nevşehir'e geldi. 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları kapsamındaki programda Bakan Varank, açıklamalarda bulundu. Varank, "Biliyorsunuz AK Parti, davası ve felsefesi olan bir partidir. AK Parti kendini milletine adayanların partisidir. Kurulduğu günden bu yana kendisini bu ülkenin hizmetkarı olarak gören insanların aynı çatı altında toplandığı bir partidir. Bizler her gün Türkiye'nin farklı şehirlerine gidiyoruz. Oralarda açılışlar yapıyoruz ve ülkenin kalkınması için yapılan yatırım programlarına katılıyoruz. Sanayicilerimizle ve esnaflarımızla bir araya geliyoruz. Her daim milletimize hizmet için büyük çaba sarf ediyoruz. Biz her daim sahadayız ve vatandaşımızla iç içeyiz. Bütün kadrolarımızla ev ev dolaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemize hizmet için ne tür fedakarlıklara katlandığını ve dik duruşunu herkese anlatmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.



'TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GETİRECEĞİZ'



"Dünya ekonomik olarak bir durgunluğa doğru gidiyor" diyen Bakan Varank, şunları söyledi:



"3 yıldır pandeminin getirmiş olduğu sıkıntılar, Rusya ve Ukrayna savaşı sebebiyle daha da derinleşmiş durumda. Ülkeler bu sıkıntıları atlatabilmek için bir sarmalın içine girmiş durumdadır. Gelişmiş ülkeler 40-50 yıldır görmedikleri enflasyon ve işsizliği şu an yaşıyorlar. Büyük bir tehdit içindeler. Uluslararası toplantılarda emin olun her bir ülkenin gündeminde 'acaba biz bu kışı nasıl atlatacağız? Bu enerji krizini nasıl atlatacağız' sorusunun endişesi var. Bununla ilgili görüşmeler yapıyorlar. Tabii bu küresel olumsuz iklimden ülkemiz de etkileniyor. Biz bunu hiçbir zaman inkar etmedik. Ama burada Türkiye'nin durduğu noktayı da gayet güzel bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Ülkemiz bundan önce sıcak para politikalarında, kur, faiz, enflasyon sarmalından emin olun çok çekti. Bu politikalar sebebiyle ülkemizin önüne çok setler çekildi. IMF kapılarında ülkemizin geleceğine ipotek koyulmaya çalışıldı. Ancak o günler geride kaldı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğumuz yeni bir anlayış, yeni bir Türkiye var. Biz Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla büyütmekte, geliştirmekte kararlıyız. Türkiye'yi Allah'ın izniyle dünyanın üretim üssü haline getireceğiz. Savunma sanayinde ülkemizin geldiği nokta ortada. Bugün dünya medyasında Türkiye'nin ürettiği savunma sanayi ürünleri ve İHA'larla ilgili haber bulabilirsiniz. Bu gelişmeler çok güzel meyvelerini de veriyor. Soruyorum sizlere bu başarı geçmişte neden yakalanamadı da şimdi yakalanabiliyor? Neden artık dünya Türkiye'nin savunma sanayindeki başarısını konuşuyor da daha önce bunu konuşmuyordu? Çünkü bunları yapabilmek için bir vizyon lazım. Her şeyden önemlisi bunları hayata geçirebilecek bir cesaret gerekiyor. İşte ülkede bu liderliğin ve cesaretin adı Recep Tayyip Erdoğan."



'TOGG'UN İLK SERİ ARAÇLARI 29 EKİM'DE ÜRETİLMİŞ OLACAK'



Hükümet olarak ülkeye yapılan yatırımlara değinen Bakan Varank, "21 yıldır uyguladığımız kararlı politikalar neticesinde Türkiye her alanda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadı. Ulaşımdan sağlığa, turizmden enerjiye kadar birçok alanda devasa yatırımlara imza attık. Ülkemizi Şehir Hastaneleri, barajlar, duble yollar, otoyollar ve havalimanları ile donattık. Milletimize ne söz verdiysek bunu yerine getirdik. Vatandaşın aklında 'bu iktidar bunu yapabilir mi? Yapamaz mı?' diye bir soru yok. İşte konut projesini ilan ediyoruz kimse 'acaba bu iktidar bunu yapabilir mi?' demez. 'Acaba ne zaman yapabilir. Ben de başvurup konutlardan alabilir miyim?' der. Millet bunu sorguluyor. Demek ki biz bu güveni tesis edebilmişiz. Ne söz verdiysek yerine getirdik. İnşallah bundan sonra da bir seçim dönemine gidiyoruz. İnşallah dur durak bilmeden biz bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu ülke insanı için emin olun yerden bir çöp bile kaldırmamış insanlar zaman zaman çıkıp bizim yaptıklarımızı eleştirebiliyorlar. Bizim yaptıklarımızı beğenmeyebiliyorlar. Ancak biz her zaman cesur siyaseti yaptık. Onlara her zaman 'hodri meydan' dedik. İşte 29 Ekim yaklaşıyor. Müzmin muhaliflerin 'nasıl yaparım da acaba bir kulp takarım. Bu projeye nasıl bir hata bulurum' diye uğraştıkları TOGG'un ilk seri araçları inşallah 29 Ekim'de Gemlik'te üretilmiş olacak. Biz cumhuriyetimizin 100'üncü yılını karşılarken ülkemize bir büyük gururu hep birlikte yaşatacağız. Biz bunun başlangıç olduğunu söylüyoruz. Şu anda doğru teknolojilere doğru zamanda yatırım yapan bir Türkiye var. Biz bundan sonra çığır açacak teknolojilerde de farkımızı ortaya koyacağız" dedi.