Bakan Varank: Türkiye, Avrupa'nın en teknolojik gemilerini yapan tersanelere sahip

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye, şu anda Avrupa'nın en teknolojik gemilerini yapan tersanelere sahip" dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova'daki Tersan Tersanesi'ni ziyaret etti. Bakan Varank, üreticilerle bir araya gelerek bilgiler aldıktan sonra inşasına devam edilen gemileri anlattı. Varank, "Göz bebeğimiz tersanelerden Tersan Tersanesi'nin yakın zamanda teslim edeceği gemileri inceledik. Türkiye, şu anda Avrupa'nın en teknolojik gemilerini yapan tersanelere sahip. Arkamızda gördüğünüz balıkçı, yüzen fabrika gemileri de yakın zamanda sahiplerine teslim edilecek. Buradan baktığınızda, sağdaki gemi şu anda dünyadaki en büyük fabrika, balıkçı gemisi. Hemen yanındaki kril avcılığı için kullanılan bir gemi, Antarktika'ya gidecek. Burada gördüğümüz diğer tekneler, bunların hepsi fabrika, balıkçı gemileri. Kanada'ya gidecek gemi var. Hollanda'ya gidecek gemi var. Burası adeta ihracatın merkezi olmuş durumda" diye konuştu.



Türkiye'yi katma değerli üretim, yatırım, istihdam ve ihracatla büyütmenin derdinde olduklarını belirten Varank, "Bu bölge de bundan 20 sene önce bataklık bir alandı. Burada hiçbir tesis yoktu, hiçbir üretim yoktu. Ama 20 senede burası dünyanın en teknolojik gemilerini yapan tersaneler bölgesi haline geldi" dedi.



'BİR UZAY ÜSSÜNDEYMİŞ HAVASINI YAKALIYORSUNUZ'



İncelediği bir gemiyi anlatan Varank, sözlerine şöyle devan etti:



"Gemiyi gezdik, gerçekten 'fabrika' dediğimizde, bir fabrikadan bahsediyoruz. İçerisinde 150 kişinin yaşadığı ve günlük 450 ton balığı yakalayıp işleyebilen; 4 saat içerisinde işledikleri balığı dondurup daha sonra taze bir şekilde kıyıya ulaştıran ya da kıyıya yanaştığında pazarlara ulaştıran bir teknolojik harikadan bahsediyoruz. Zaten kaptan kamarasına oturduğunuzda adeta bir uzay üssündeymiş havası ve hissini de yakalayabiliyorsunuz. Tersan Tersanesi'ni tebrik ediyorum. Buradaki diğer tersanelerimiz de çok başarılı işlere imza atıyor. Biliyorsunuz, Türkiye'nin denizaltılarında kullanılan torpidoların atıldığı en nitelikli burun kısmının üretimi, Yalova'da gerçekleştirilmişti. Burada römorkörlerle ilgili daha önce törenlere katıldık. Balıkçı gemilerinin törenlerine daha önce katılmıştık. Gerçekten balıkçı gemilerinin, bu kadar kabiliyetli gemilerin burada yapılması bizim açımızdan gurur verici."



Bakan Varank, Türkiye'nin ilk kruvazör gemisinin de Tersan Tersanesi’nde inşa edildiğini belirterek, "Yurt dışına ihraç edilen, tamamen elektrikle çalışan ve çevreye saygılı kruvazör gemileri bu tersanelerde inşa edildi. Biz, geleceğin trendlerinin ne olduğunun farkındayız. O alanlara yatırım yapıyoruz ve dünyanın en teknolojik gemilerini üreterek ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Biz, tersanecilerimize gerçekten teşekkür borçluyuz, başarılarının devamını diliyoruz" açıklamasında bulundu.



'KUZEY PASİFİK'İN ZOR ŞARTLARINDA ÇALIŞACAK'



Tersan Tersanesi Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu, arktik kurallara göre yapılan balıkçı gemisinin Kuzey Pasifik'in zor şartlarında çalışmak üzere dizayn edildiğini aktararak, "Kuralların izin verdiği en büyük boyutlu balıkçı gemisi; 108,2 metre boyunda, 19 metre genişliğinde bir balıkçı gemisi. Bunlar şu anda kapasitesi en yüksek olan fabrika, balıkçı gemileri. Üzerinde 150 kişinin çalıştığı, yaklaşık 10 ay süreyle de denizde durup lojistik destekleri, ürünlerini devamlı karadan destek alarak balık yakalamaya, fabrikasında üretim yapmaya yönelik gemiler bunlar. Yapmaktan keyif duyuyoruz" ifadelerini kullandı.