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Bakan Varank: TSE aracılığıyla 487 helal belge verdik

Helal Akreditasyon Kurumu'nun Türk Standartları Enstitüsü'ne (TSE) verdiği ilk akreditasyon sertifikası, törenle teslim edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TSE aracılığıyla bugüne kadar 487 helal belge verdik. Bugün alacağımız sertifikayla bu sayının daha da artmasını bekliyoruz" dedi.

Bakan Varank: TSE aracılığıyla 487 helal belge verdik

Helal Akreditasyon Kurumu'nun Türk Standartları Enstitüsü'ne (TSE) verdiği ilk akreditasyon sertifikası, törenle teslim edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TSE aracılığıyla bugüne kadar 487 helal belge verdik. Bugün alacağımız sertifikayla bu sayının daha da artmasını bekliyoruz" dedi.

31 Aralık 2019 Salı 15:42
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Bakan Varank: TSE aracılığıyla 487 helal belge verdik

ANKARA - Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen törene Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve yetkililer katıldı. Törende konuşan Bakan Varank, helal ürünler konusundaki farkındalığın ve bu ürünlere olan gereksinimin dünya çapında giderek arttığını söyledi. Varank, "Bugün küresel gıda sektörünün yüzde 20'sini helal gıda oluşturuyor. 2024'e kadar dünya genelinde helal gıda pazarının 3 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye pazarı şu an 15 milyar dolar. Sektör temsilcileri bu pazarın her sene yüzde 100 büyüdüğünü söylüyor" dedi.

'487 HELAL BELGE VERDİK'

Belgelendirmenin firmalar için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Bakan Varank, küresel çapta helal belgelendirme üzerine faaliyetlerini sürdüren 400'ün üzerinde kuruluşun olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Bu dağınık yapı ve ortak standartların olmayışı kullanıcılarla üreticiler arasında güven sorunu oluşturuyor. İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü’nün (SMIIC) kurulma amacı, işte tam da bu boşluğu gidermek içindi. TSE; SMIIC'in kurucu üyesi ve tüm standartların geliştirilmesinde aktif rol alıyor. Ayrıca kurumun genel sekreterleri bugüne kadar hep TSE bünyesinden çıktı. Türkiye olarak helal konusundaki tüm faaliyetlerin SMIIC çatısı altında yürütülmesini savunuyoruz. Nitekim TSE de yurtiçinde ve yurtdışında SMIIC standartlarına göre belgelendirme faaliyetlerini sürdürüyor. TSE aracılığıyla bugüne kadar 487 helal belge verdik. Bugün alacağımız Helal Akreditasyon Sertifikasıyla bu sayının daha da artmasını bekliyoruz."

'ÖNCÜ OLMAYI HEDEFLİYORUZ'

Bakan Pekcan ise, Helal Akreditasyon Kurumu'nun faal olması ile Türkiye'den dünyaya bir mesaj verildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Helal üretimde Türkiye olarak artık biz kural koyacağız. Pazarın büyüklüğü 6 milyar dolara ulaşmış durumda. Türkiye olarak takip eden değil takip eden olmalıyız. Helal standartlarının geliştirilmesine her zaman önem verdik. Helal işinin Müslüman ülkeler tarafından yapılmasını savunuyoruz. Standartları belirlemek, üretim yapmak kadar önemlidir. 'Helal' derken sadece yiyecekten bahsetmiyoruz, kozmetik, giyim alanlarında yani çok geniş alanlarda helal kavramı kullanılmaktadır. Helal Akreditasyon Kurumu, Türk girişimcilerin altyapısının gelişmesine, onların daha rekabetçi olmalarını sağlayacaktır. Yaklaşık 40 mevzuat hazırlandı. Alanında yetkin kişilerin yer aldığı bir denetim havuzu oluşturuldu."

Türk sanayicisi ve üreticisinin dünyada ön plana çıkmasında TSE'nin payının oldukça büyük olduğunu belirten Bakan Pekcan, "İlk helal akreditasyonu TSE'nin alması bizim açımızdan sevindirici. Türkiye olarak bu alanda helal akreditasyon konusunda boşluğu doldurmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından, sertifika TSE'e yetkililerin verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Helal Akreditasyon KurumuTSEBakan Varank
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