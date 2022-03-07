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Bakan Varank: Tedarikçilerin üretimlerine çok daha fazla dikkat etmesi lazım

07 Mart 2022 Pazartesi 12:17
Bakan Varank: Tedarikçilerin üretimlerine çok daha fazla dikkat etmesi lazım

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tekstil sektöründe kalite, sürdürülebilirlik ve çevreye saygının çok önemli hale geldiğini belirterek, "Türkiye'deki tedarikçilerin üretimlerine çok daha fazla dikkat etmesi lazım" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'nin ortaklaşa finanse ettiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Rekabetçi Sektörler Programı' ile desteklenen İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Ekoteks Laboratuvar Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Varank, oyuncaktan sağlığa kadar birçok sektöre hizmet sunan merkezde incelemelerde bulundu. Ziyarette Varank'a, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe eşlik etti.

'TÜRKİYE DAHA FAZLA ÖN PLANA ÇIKMAKTA'

Ziyaret sonrasında konuşan Bakan Varank, Ekoteks Laboratuvarı'nda günlük hayata değen bütün ürünlerle ilgili hem vatandaşın sağlığını koruyan hem de ürünlerin güvenliğiyle ilgili birçok test yapıldığını belirterek, "Tekstil sektörü bildiğiniz gibi şu anda global dünyada en fazla sürdürülebilirliğe ve çevreye verilen önemin yansıdığı bir sektör. Dolayısıyla biz Türkiye'deki tekstil, hazır giyim, konfeksiyon sektörlerini nasıl daha sürdürülebilir, nasıl çevreye daha saygılı bir hale getirebiliriz, bu manada dijitalleşmeyle onları nasıl daha rekabetçi yapabiliriz diye bir proje yürütüyoruz. Türkiye önümüzdeki dönemde globalde çok ciddi bir tedarikçi olarak daha fazla ön plana çıkmakta. Burada bizim ürettiğimiz ürünlerin kalitesi, sürdürülebilirliği, çevreye saygısı çok önemli. Artık firmalar sadece bir ürünü satın almayı ya da bir ürünü ucuza almayı düşünmüyor. Daha çevreye saygılı ve sürdürülebilir ürünleri müşteriyle buluşturmak istiyor. Türkiye'deki tedarikçilerin üretimlerine çok daha fazla dikkat etmesi lazım. Diyelim ki bir ceket üreticisisiniz. Buradaki kumaşta kullandığınız suyun içerisindeki kimyasallar, ağır metaller o global marka için çok önemli. Dolayısıyla buna dikkat etmeniz lazım. İşte bunun gibi orada kullandığınız sudan çıkan atık suya kadar bütün testleri artık burada, Türkiye'de Ekoteks Laboratuvarında biz gerçekleştirebiliyoruz" dedi.

'DAHA REKABETÇİ BİR KONUMA GETİRECEĞİZ'

Türkiye'ye çok ciddi bir alt yapı kazandırıldığına dikkati çeken Varank, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz İHKİB ile beraber çalışmaktan memnunuz. İnşallah cari fazla verdiğimiz en önemli sektörlerden biri olan tekstil hazır giyim sektöründe de bu tip projelerle üreticilerimizi geleceğe hazırlamış olacağız, çok daha rekabetçi bir konuma getireceğiz. Salgınla beraber Türkiye'yi bir üretim üssü yapma planlarımızda tekstil hazır giyim konfeksiyon sektörü de daha fazla gelişerek ülkemizin ekonomisine katkı sağlamış olacak" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VarankTekstil Sektörü
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