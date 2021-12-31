Bakan Varank'tan iş insanlarına: Siz yeter ki üretin

ANKARA - SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iş insanlarına 'üretin' çağrısı yaparak, "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekleri de emrinize amade. Siz yeter ki; birincil işiniz olan üretime ve ticarete odaklanın, istihdam sağlayın, katma değer üretin" dedi.



Bakan Varank, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, sanayiciler ile üyelerin katılımıyla yapılan 45'inci Meclis Toplantısı'na katıldı. Bakan Varank, 2022 yılında da sanayici ve iş insanlarına bakanlık desteklerinin artarak devam edeceğini belirtti. Türkiye ekonomisinin en büyük gücünün üretim çeşitliliği olduğuna vurgu yapan Bakan Varank, "2022'de küresel piyasalarda adından söz ettirecek yeni Türk markaları çıkarmak üzere cesur girişimcileri, yenilikçi fikirleri desteklemeye devam edeceğiz. Salgının başından bu yana Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, kayıtlı istihdamın 11,5 milyondan 13 milyon 900 bine ulaştı. Bunun 700 bini de sanayide gerçekleşmiş. Muhalefet, işsizliği muhtarların yanına özel kalem müdürü atamak gibi iş bilmez yollarla çözmeyi hayal edebilir. Burada gerçeklerden bahsediyoruz. En üretken alanlarda istihdamı artırarak yolumuza devam ediyoruz" dedi.



'DAYATMALAR BİR GECEDE BOŞA ÇIKTI'



Varank, Türkiye'nin ekonomik gücünü, faiz, kur ve enflasyon üçgeninde değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bugün Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığı atılımlarla dünyanın en canlı iş ve yatırım ortamına sahip ülkelerinden biridir. Ancak bu canlılığın nedenini sadece kurda sadece faizde arıyorsak, Türkiye'ye en büyük haksızlığı yapıyoruz demektir. Türkiye ekonomisinin en büyük gücü üretim çeşitliliğidir, kriz dönemlerindeki direncidir, nitelikli iş gücüdür, risk alabilen girişimcileridir ve güçlü finans sistemidir. Bu yüzden hep diyoruz ki; ekonomimizin gücünü sadece kur, faiz ve enflasyon üçgeni üzerinden okumayın. Böyle bir yaklaşım en başta değerli iş insanlarına yapılan bir saygısızlıktır. Bu ülkenin yatırımcısını, girişimcisini, emekçisini yok saymaktır. Ne kadar söylesek de muhalefet, bu ülkenin gerçeklerine yabancı olduğunu her fırsatta gösteriyor. Hep birlikte izledik, son birkaç aydır kur ve faiz üzerinde tepinip durdular. Ama gördük ki; kur üzerinden ülkemize yapılan dayatmalar bir gecede boşa çıktı. Aylardır yapılan kara propaganda birkaç saatte yok oldu. Buradan siyasi bir çıkar elde etmek isteyip, umduğunu bulamayanlar da şaşkınlıktan ne yapacaklarını bilemez duruma düştüler" diye konuştu.



'TÜM İMKANLARIMIZLA SİZİ DESTEKLEYECEĞİZ'



Bakan Varank, Ankara'nın savunma sanayi olmak üzere birçok sektörde önemli bir üretim merkezine dönüştüğünü belirterek, "Başkentimizi, yüksek teknoloji ve katma değerli üretimde sahip olduğu potansiyel dolayısıyla 2022'deki gelişmelere de yön verecek bir merkez olarak değerlendiriyorum. Bakanlık olarak ticaret odalarını kalkınma politikalarının en önemli paydaşlarından biri olarak görüyoruz. KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri de emrinize amade. Siz yeter ki; birincil işiniz olan üretime ve ticarete odaklanın, istihdam sağlayın, katma değer üretin. Bakanlık olarak tüm imkanlarımızla sizi desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.



'30 MİLYAR DOLARLIK İHRACAAT YAPAN GÜÇLÜ BİR ÜLKE'



Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun sadece otomotiv üretme projesi olarak görmediklerini belirterek, "Türkiye, otomotiv endüstrisinde gerçekten güçlü bir ülke. 30 milyar dolara yakın ihracat yapabilen bir ülke. Ama endüstrinin dönüşümünü de yakalamamız, tedarikçilerimizin üreticilerimizin bu dönüşüme ayak uydurması gerekiyordu. Bununla endüstriyi dönüştüren bir projeyi başlattık" dedi.



'FIRSATÇILARLA ÇALIŞMAK İSTEMİYORUZ'



Fiyatlama, fahiş fiyat ve stokçuluk konularına da değinen Varank, dürüst, düzgün işini doğru yapan tüccarlarımızla hiçbir problemlerinin olmadığını dile getirdi. Birtakım insanların amaçlarının maksimum kar etmek olduğunu ifade eden Varank, "Bunu salgın döneminde yaşadık. Salgın döneminde fiyatlarda hiçbir oynaklık yoktu. Ham maddede sıkıntı yoktu. Ama Türkiye'de 2 dolarlık kumaşların 40 dolara satıldığını gördük. Girdiden mi kaynaklanıyordu? Hayır. Fiyatlardaki oynaklıktan mı kaynaklanıyordu? Hayır. Kurdan mı kaynaklanıyordu? Peki, bunun fiyatı nasıl 40 dolara çıktı? 2 dolarlık ürünü, 40 dolara satarak fırsatçılık yapmak isteyenlerle çalışmak istemiyoruz" diye konuştu.