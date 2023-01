Bakan Varank'tan CES 2023'te Türk teknoloji girişimlerine ziyaret

CES 2023'e katılmak üzere ABD'de bulunan Bakan Varank, buradaki temasları kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle fuara katılan Türk teknoloji girişimcilerinin bulunduğu İstanbul Pavilyonu'nda incelemelerde bulundu.

Türk girişimcilerin geliştirdiği teknolojiler hakkında bilgi alan Varank'a ziyaretinde, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek, İSTKA Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Zeki Durak ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz eşlik etti.

- "Türkiye'den farklı startupları dünyanın vitrinine koymaya çalışıyoruz"

Bakan Varank, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, dünyanın farklı ülkelerinden 1.000'e yakın startupın CES'te ürünlerini ve fikirlerini sergilediğini söyledi.

Türkiye'den startupların da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleriyle fuara katıldığı anlatan Varank, şunları kaydetti:

"Türkiye'den farklı startupları buraya getirerek adeta onları dünyanın vitrinine koymaya çalışıyoruz. Bu sene 52 startup getirdik. Kalkınma Ajansları'mız bu startupların burada konaklamalarıyla ilgili destekleri sağlıyor, burada açtığımız stantların ücretlerini Kalkınma Ajansları ile ödüyoruz. Aynı zamanda Türk Hava Yoları da buraya gelecek girişimcilerimize bilet fiyatlarında uygun bir indirim yapıyor. Bu sayede Türkiye'den firmaları buraya getirmiş oluyoruz."

Varank, girişimcilerin böyle bir etkinliğe katıldıkları, bu networkü elde ettikleri, ürünlerini ve fikirlerini ortaya koyarak ülkelerine ve kendilerine katkı sağladıkları için mutlu olduklarını aktardı.

- "İnşallah buradan başarı hikayeleriyle dönecekler"

Fuarda Türk girişimcilerin stantlarını gezerken fikirlerin nasıl ticarileşebileceğini gördüğünü belirten Bakan Varank, bu firmalardan bazılarının geliştirdiği "orijinal" ürünlerden bahsetti.

Varank, bu firmalardan Beebird'ün yapay zeka temelli geliştirdiği yazılımla dünyanın en iyi filtre kahvesini demleyen bir makina ürettiğine dikkati çekerek, "Dünyada kahve sektörü özellikle ABD'de çok yaygın. ABD'nin 1,6 milyar dolarlık kahve makinası ithal ettiğini söylediler. Dünyanın en iyi kahvesini demleyen bir yapay zeka temelli ürün geliştirmişler. Bunu burada pazarlıyorlar, yatırımcılarla görüşüyorlar." dedi.

Byqee firmasının geliştirdiği teknolojiyi de anlatan Varank, firmanın geliştirdiği batarya ile bisikletleri elektrikli hale getirebildiğini aktardı. Varank, "Dünyada bu işle uğraşan farklı firmalar var ama Türkiye'deki girişimcimizin özelliği küçük bir çözümle bunu başarması, 30 kilometrelik bir menzile ulaşması ve bunun bisiklette sadece 4 kilogramlık ilave yük oluşturması. Çok başarılı bir girişim, şimdiye kadar satış da yapmışlar. Amerika'ya CES'e gelerek kendi ürünlerini tanıtıyorlar, yatırımcılarla görüşüyorlar, muhtemel müşterilerle görüşüyorlar. İnşallah buradan başarı hikayeleriyle dönecekler." diye konuştu.

- "Kalkınma ajanslarımızla buraya gelecek firmalarımıza desteklerimizi devam ettireceğiz"

Mustafa Varank, Türkiye'nin son dönemde teknoloji tabanlı girişimcilikte büyük bir ivme yakaladığını belirterek, "Türk startupları 2021 yılında 1,6 milyar dolarlık tüm dünyadan yatırım aldı, 2022 yılında da aynı rakamı yakalayacağımıza inanıyoruz." dedi.

Türkiye'nin genç girişimcilerinin kurduğu firmaların CES gibi etkinliklerle dünya sahnesine çıktığını vurgulayan Varank, "Bu başarıların devam edeceğini biliyoruz çünkü gençlerimize, girişimcilerimize güveniyoruz." diye konuştu.

Varank, startupların yanı sıra Türkiye'nin büyük firmalarının da bu fuara geldiğini kaydederek, "Biz bu fuara Türkiye açısından bir başarı hikayesi yazmak üzere ilgimizi sürdüreceğiz. Kalkınma Ajansları'mızla buraya gelecek firmalarımıza desteklerimizi devam ettireceğiz. Buraya gelen firmalarımız da hem yatırım alarak hem ürünlerini pazarlayarak güzel başarılar elde edecekler." değerlendirmesinde bulundu.

- "Destekler sayesinde kendimizi uluslararası bir fuarda sergileme imkanı bulduk"

Kalkınma Ajansları'nın desteğiyle CES 2023'e katılan Türk girişimlerden Byqee Tech'in kurucusu Burak Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geliştirdikleri ürünle her türlü bisikleti elektrikli bisiklete dönüştürebildiklerini anlattı.

Işık, "Bisikletin kendisini yapmıyoruz sadece elektrikli donanımını yapıyoruz. Bunu öyle bir dizayn ettik ki her türlü bisiklete uygulanabiliyor." dedi. Her türlü bisikleti elektriklendirmek için gidona takılan batarya modelleri olduğunu belirten Işık, bu bataryanın çok hafif ve taşınabilir olduğunu kaydetti.

CES'e daha önce katılmadıklarını aktaran Işık, "ABD'ye ilk defa ayak bastık. Burada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'yla birlikte İstanbul Kalkınma Ajansı'nın çok büyük desteği oldu." diye konuştu.

Işık, aynı zamanda bir teknokent girişimi olduklarını belirterek, "Destekler sayesinde kendimizi bütün teknoloji geliştiricilerinin olduğu uluslararası bir fuarda, sergileme imkanı bulduk." dedi.

Avrupa'da aktif olarak satış yaptıklarını anlatan Işık, fuarda da çeşitli yatırımcılarla da görüşme imkanı bulduklarını kaydetti.

- "Distribütörlük ön anlaşmaları yaptık"

Beebird Kurucusu Ali Murat Arıkuşu da CES 2023'te sergiledikleri akıllı kahve makinası teknolojisini Boğaziçi Üniversitesi (BÜDOTEK) Teknopark ile Dudullu OSB'de geliştirdiklerini söyledi.

Patentli 3 kahve makinaları olduğunu kaydeden Arıkuşu, bunlardan ilk seri üretime hazır olanını ABD'ye getirdiklerini aktardı. Arıkuşu, fuar süresince olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, "Tokyo'dan Kolombiya'dan Şili'den gelenler oldu, çok beğendiler. Güzel distribütörlük ön anlaşmaları yaptık, el sıkıştık." dedi.

Akıllı kahve makinasına ilişkin de bilgi veren Arıkuşu, geliştirdikleri makinanın kahveyi basınçla pişirdiğini ve basıncı mükemmel hale getirmek için yazılım kullandıklarını, kahve makinalarının Alexa gibi akıllı ev asistanları aracılığıyla da kullanılabildiğini anlattı.

- İnovatif girişimler sergilendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışan İSTKA'nın desteğiyle CES 2023'e katılan Türk teknoloji girişimcilerinin geliştirdiği ürünler için fuarda İstanbul Pavilyonu kuruldu.

Yaklaşık 260 metrekarelik İstanbul Pavilyonu'nda, tüketici elektroniği alanında yenilikçi ve teknoloji odaklı ürünü bulunan 52 Türk teknoloji girişimi yer aldı.

İstanbul Pavilyonu'nda tanıtılan Türk teknoloji girişimleri arasında; elektrikli ve otonom hava taksi girişiminden görme kaybı riskini erken aşamada tespit etmeye olanak sağlayan taşınabilir tanı cihazına; disleksi, otizm, zihinsel yetersizliği veya alzheimer olan kişilerin bilişsel performanslarını artıran telefon yazılımından şehirde tarımı 365 gün mümkün kılan akıllı tarım teknolojilerine ve kargo göndermek isteyenlerle seyahat ederek ek gelir etmek isteyen kullanıcıları bir araya getiren mobil platforma kadar inovatif girişimler sergilendi.

Türk startuplar fuarda, 4 gün boyunca ürün ve teknolojilerini, sergileme ve müşteri görüşmeleri yapma imkanı buldu.

- Kendi imkanlarıyla CES'e katılan Türk firmalarını da ziyaret etti

Öte yandan Bakan Varank, kendi imkanları veya farklı desteklerden yararlanarak CES 2023'e katılan Türk firmalarının stantlarını da ziyaret etti.

Varank'ın fuarda incelemelerde bulunduğu Türk şirketleri arasında, Vestel, Farplas, görüntü teknolojileri geliştiren CY Vision, elektrikli bisiklet üreticisi Volta, akıllı şehir uygulamaları geliştiren Ekin Solution ve sağlık teknolojisi girişimi Vivoo yer aldı.

- CES ve Plug and Play CEO'ları ile görüştü

Bakan Varank ayrıca CES 2023'teki temasları kapsamında CES Üst Yöneticisi (CEO) Gary Shapiro ile de görüştü.

Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi hakkında bilgi veren Varank, Shapiro ile ikili iş birliği fırsatlarını ele aldı. Varank ve Shapiro, CES kapsamında gerçekleştirilen ön etkinliklerden birinin İstanbul'da düzenlenmesi konusunda görüşme taahhüdünde bulundu.

Varank, ikili görüşmeleri kapsamında, dünyanın önde gelen erken aşama girişim sermayesi fonu Plug and Play Teknoloji Merkezi CEO'su Saeed Amidi ile de bir araya geldi.

- Türk toplumu temsilcileriyle de buluştu

ABD'deki Türk toplumunun temsilcileriyle de bir araya gelen Varank, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) temsilcileri, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) üyeleri ve Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) üyeleriyle düzenlenen toplantılara katıldı.