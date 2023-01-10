Bakan Varank, Silikon Vadisi'ni ziyaret etti

CES 2023'e katılmak üzere ABD'de bulunan Bakan Varank, ülkedeki temaslarının son gününde teknoloji ve inovasyonun kalbinin attığı Silikon Vadisi'ni ziyaret etti.

İlk olarak Kaliforniya'daki en büyük üretim tesislerinden biri olan ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Fremont Fabrikası’nda incelemelerde bulunan Varank, şirketin geliştirdiği otomobiller ile üretim modeli hakkında bilgi aldı ve Tesla yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi.

Tesla'nın fabrikasının ardından arama motoru teknolojisi, çevrim içi reklamcılık, bulut bilişim ve bilgisayar yazılımı gibi alanlara odaklanan ABD'nin teknoloji devlerinden Google'ın genel merkezini ziyaret eden Varank, burada yetkililerden şirketin çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Varank, daha sonra Stanford Üniversitesi Kanarya Erken Kanser Teşhisi Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Kanser erken teşhisi ve tahmin stratejileri üzerine çalışmalar yürüten merkezde Varank, merkezdeki çalışmalara liderlik eden Prof. Dr. Utkan Demirci ve Doç. Dr. Gözde Durmuş ile görüş alışverişinde bulundu.

Stanford Üniversitesi'nde Türk diasporasıyla da buluşan Varank, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ABD Şubesi, ETAC ve Diyanet Vakfı Silikon Vadisi Şubesi üyeleriyle bir araya geldi.

Ayrıca Varank, startup ekosistemi BootUp World'de girişim sermayesi temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Varank'a söz konusu ziyaretleri sırasında Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek, İSTKA Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Zeki Durak ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz eşlik etti.

- "Togg gibi bir startup Tesla yöneticilerini de heyecanlandırdı"

Varank, Silikon Vadisi'ndeki ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, San Francisco'nun teknolojinin gelişiminde önemli katkıları olan bir bölge olduğunu söyledi. Tesla'nın fabrikasına gerçekleştirdikleri ziyarette otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyonla birlikte gelen değişim ve dönüşümü yerinde görmek istediklerini aktaran Varank, elektrikli araçlarda Tesla'nın öncü bir firma olduğunu kaydetti.

Varank, Tesla yöneticileriyle yaptıkları toplantıya da değinerek, Togg gibi startup mantığıyla ortaya çıkan bir firmanın Tesla yöneticilerini de heyecanlandırdığını aktardı.

- Google'da yapay zeka ekibiyle bir araya geldi

Google ziyaretine ilişkin de bilgi veren Varank, şunları kaydetti:

"Google teknolojide 5 büyük global firmadan bir tanesi. Çok farklı çözümlerle dünyada teknolojinin, bilişim sektörünün gelişimini yönlendiriyorlar. Orada da yapay zeka ekibiyle, Türk yöneticilerle bir araya geldik. Orada çalışan Türk arkadaşlarımızla yapay zeka özelinde neler yapabiliriz, Google'ın çözümlerini Türkiye'deki geliştiriciler, startuplar, teknoloji firmaları nasıl kullanabilirler, o çözümlerin üzerine neler inşa edebiliriz onlarla ilgili istişarelerde bulunduk.

Güzel verimli bir toplantı oldu. Hatta yine otomotiv endüstrisi özelinde kendi geliştirdikleri çözümleri Türkiye’de nasıl uygulayabiliriz bunlarla ilgili ufuk açıcı bir istişaremiz oldu."

- Stanford'da sağlık teknolojisindeki iş birliği fırsatları ele alındı

Varank, Stanford Üniversitesi'nde de kanserde erken teşhis araştırmaları yapan bir araştırma merkezini ziyaret ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Buranın başında Utkan Hocamız var. Türkiye'den zamanında Milli Eğitim Bakanlığı bursu alarak gelmiş, o bursu ödemiş ama Türkiye'yi unutmayan, Türkiye'den yüzlerce öğrenciyi kabul etmiş, onlara hocalık yapmış, Türkiye'de girişimleri olan bir hocamız. Onlarla da önümüzdeki dönemde özellikle sağlık alanında nasıl uygulamalar yapabiliriz, Türkiye ile San Francisco arasında nasıl bir köprü oluşturabiliriz, hem Türkiye'den hızlandırma programıyla firmaları nasıl buraya getirebiliriz, ihtiyaç duyulan araştırmaların bir kısmını nasıl Türkiye'de gerçekleştirip ortak projeler yürütebilirizi görüştük. Dünyada şu anda 5 tane kanser erken teşhis araştırma merkezi var, bunlardan bir tanesini Türkiye'de kurup bu ağa dahil olabilir miyiz, bunları istişare ettik."

- "Türkiye ile ABD arasında bilimsel ilişkileri hızlandıracak programları uygulamaya alacağız"

ABD'de yaşan Türk profesyonellerin ülkeleriyle bağını koparmamasının önemsediklerini vurgulayan Varank, "Buradaki hocalarımızla yaptığımız görüşmede beni heyecanlandıran şu oldu; artık dünya olaylara sadece bilimsel araştırma olarak bakmıyor. Bu bilimsel araştırmaları nasıl ticarileştirebiliriz, bunları ekonomik değere nasıl dönüştürebiliriz ve bir ürünleşme süreciyle insanlığın yararına çözümleri nasıl geliştirebiliriz buna bakıyor. Türkiye ile ABD arasında bu tip inisiyatifleri başlatabiliriz, hızlandırma programları gerçekleştirebiliriz." diye konuştu.

Varank, Türk şirketlerinin ABD'deki laboratuvarlarla nasıl bir araya getirilebileceğine ilişkin görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Türkiye ile ABD arasında hem bilimsel hem de girişimcilik alanlarında ilişkileri daha hızlandıracak programları önümüzdeki dönemde uygulamaya alacağız." dedi.