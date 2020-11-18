Bakan Varank MÜSİAD EXPO'nun açılışını yaptı

İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2020 Fuarı'nın açılışına katıldı. TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen EXPO 2020'nin açılış programına Bakan Varank'ın yanı sıra MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da katıldı. Bakan Varank programdaki konuşmasında, "MÜSİAD Expo'da beni bu sene ekstra heyecanlandıran yenilikse, ilk kez açılan Girişimcilik Alanı oldu. Burada ülkemizin gelecek vadeden parlak girişimcileri, dünyanın dört bir yanından yatırımcılarla buluşacak. Yani yatırım sermayesi ile akıl sermayesi bir araya gelecek; Yenilikçi işler ölçek kazanarak dünyaya açılma fırsatı yakalayabilecek. Türkiye teknoloji tabanlı işler başta olmak üzere, girişimcilik alanında ciddi bir potansiyele sahip. Biz de bakanlık olarak; TÜBİTAK, KOSGEB ve Kalkınma Ajansları kanalıyla girişimciliği farklı mekanizmalarla teşvik ediyoruz. Kurduğumuz girişim sermayesi fonlarıyla, gencecik girişimlerin ölçek kazanmasına destek oluyoruz. Tabii kamu desteği kadar, özel sektörün de, yeni filizlenen girişimleri desteklemesi ve bu işlere heyecanla yaklaşması şart. Gerçekten çok cevval gençlerimiz var. Küresel gelişmeleri ve piyasaları yakından takip ediyorlar, kendi farklarını yeri geldiğinde cesaretle ortaya koyuyorlar. Oyun sektörü, yazılım, biyoteknoloji, siber güvenlik, büyük veri ve yapay zeka gibi yüksek katma değerli alanlarda küresel çapta ses getirebilecek projelere imza atanlar var. Türkiye'nin ilk Turkkornu 1.8 milyar dolar değerlemeyle satıldı. İşte bunun gibi projelerin, yatırımcılarla buluşması, uluslararası piyasalarda şansını denemesi gerekiyor. Ben buradan hareketle, MÜSİAD yönetimine göstermiş oldukları vizyon için teşekkür etmek istiyorum" dedi.



YERLİ OTOMOBİL

Varank, "MÜSİAD Expo'nun bir diğer sürprizi de Türkiye'nin otomobili. Yurt içi ve yurtdışından gelecek katılımcılarımızın TOGG standında epeyce vakit harcayacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz Türkiye'nin Otomobili projesi bir araba üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona sahip. Biz iddiamızı ortaya koyduk ve adeta sıfırdan bir mobilite ekosistemi kurmak için yola çıktık. Pek çok yerli tedarikçi şimdiden TOGG ailesine katıldı. Tedarikçilerin içinde, daha önce hiçbir ana üreticiyle çalışmamış gencecik girişimler, start-up'lar var. Yine batarya üretimi de küresel bir markayla işbirliği yapılarak ülkemizde gerçekleşecek. Araçlarımız, çokça dile getiriliyor, mecliste dile getiriliyor, muhalefet tarafından yerlilik oranı soruluyor. Otomobilin fikri mülkiyet hakları, mühendislikleri Türkiye'ye ait. Yabancı bir parçayı entegre etmemiz gerekiyorsa bunun getirir yaparız. Buna rağmen 2022'nin sonunda bu araçlar piyasaya çıktığında yüzde 51 yerlilikle yola çıkacak, 2026'daysa yüzde 68 yerlilikle yoluna devam edecek" diye konuştu.



"UYGULADIĞIMIZ POLİTİKALARDA YERLİ YA DA YABANCI AYRIMI DA YAPMIYORUZ"

Bakan Varank, şöyle devam etti:



"Altını özellikle çizmek istediğim bir husus var. Bizim en temel önceliğimiz, üretim cephesinde kalıcı ve güçlü bir toparlanmayı yakalayarak istihdamda ciddi artışlar sağlamak. Ekonomi yönetiminden sorumlu tüm Bakanlıklar, sıkı bir koordinasyon ve ekip şu anda ruhuyla çalışıyor. Güç birliğiyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun olamaz. Tabi dış konjonktürü de çok yakından takip ediyoruz. Salgının Avrupa ve ülkemizdeki seyrine bağlı olarak alınan kısıtlama kararları bizi etkileyebilir, dolayısıyla ihraç pazarlarımızın çeşitlendirilmesi önem kazanıyor. İşte MÜSİAD EXPO gibi geniş kapsamlı etkinlikler, ticaret hacmimizin düşük olduğu ülkelerle yeni işbirlikleri geliştirmemize vesile oluyor. Yaşadığımız bu zor günlerde; ülkeler arasında kurulan ortak yatırım, ortak üretim ve ortak ticaret imkânları salgına karşı güçlü bir ekonomik bağışıklık geliştirilmesine imkan sağlayacak. Salgın sonrası dönemin kazananları, işbirliğini bugünden kurup, hızla harekete geçenler olacak. Biz Türkiye'yi dünyanın sayılı bölgesel üretim ve inovasyon merkezlerinden biri yapmayı kendimize hedef koyduk. Üretim altyapılarımız, kusursuz işleyen tedarik ağımız, nitelikli insan kaynağımız, çalışkan girişimcilerimiz ve güçlü Ar-Ge ekosistemimizle bu hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Uyguladığımız politikalarda yerli ya da yabancı ayrımı da yapmıyoruz. Türkiye sınırları içinde üreten ve istihdama katkı sunan herkes, bizim için yerli ve millidir. Yeni dönemde hem yurt içi hem de yurt dışı üretken yatırımları artırmak için; yapısal reformlara hız kazandırıyoruz. Yatırım yapmak isteyene ilave iş çıkartmıyor, bürokrasiyi azaltıyor ve hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Sektörlerle istişare etmeden, asla karar almıyoruz. Nitekim son dönemde attığımız adımlar, uluslararası arenada da takdirle karşılanıyor. Biliyorsunuz Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı Endeksinde, 10 sıra daha yükselip 33. sıraya yerleştik. Elbette bununla yetinmek niyetinde değiliz. Küresel değer zincirlerindeki payımızı artırmak ve ülkemize daha fazla yatırım çekmek için Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejimizi hazırlıyoruz. Türkiye'yi küresel eğilimlere yön veren, öncü bir aktör haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu noktada reel sektörü teşvik edecek destek mekanizmalarını en iyi şekilde kurgulamaya gayret gösteriyoruz. Birlikte büyümek, birlikte kazanmak ve bunu topluma yaymak için Ticaret ve yatırım ortaklarımızla işbirliği içinde atacağımız adımlar, rekabet gücü ve refah artışı olarak bize geri dönecek, daha müreffeh bir geleceğe kapı aralayacak. Buna yürekten inanıyoruz."



KARAVAN TURİZMİ

Bakan Varank, karavan turizmine dikkat çekerek, "Yeni dönemde biz yerel kalkınmadan sorumlu bir bakanlık haline geldik. Kalkınma ajanslarımız ve bölge kalkınma idarelerimizle şehirlerin, bölgelerin potansiyeline uygun ekonomik alanlarını belirliyoruz, burada çalışmalar yapıyoruz. Ve oraya hem yerelden hem dışarıdan yatırımcılar çekiyoruz. Karavan turizmi aslında kalkınma ajanslarının en başta çalıştığı bir projeydi. Bunun ülkemizdeki potansiyelini biz çalıştık, ortaya koyduk, MÜSİAD ile işbirliği yaptık ve MÜSİAD burada bu projeye sahip çıktı. Şimdi bu alandaki başarılar hem MÜSİAD'ı hem bizi çok memnun ediyor. Aynı şekilde biz özellikle yereldeki kalkınmayı artırmak üzere fizibilite çalışması da yapıyoruz, projeleri belirliyoruz. Bu manada da Türkiye'de yatırım yapmak isteyen hem iş insanlarımıza hem de yurtdışından yatırımcılarımıza bu projeleri açacağız, onların özellikle yereli kalkındırmaları için bir gayret göstereceğiz" diye konuştu.

Bakan Varank konuşmasının ardından fuarda yer alan Türkiye'nin yerli otomobili TOGG standını gezerek yetkililerden bilgi aldı.